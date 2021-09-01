Вице-премьер по реинтеграции в Молдове, Владислав Кульминский считает, что «на переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» необходимо начинать обсуждение политических вопросов». Об этом он заявил в ходе он-лайн передачи «Территория свободы», передает infotag.md .
«Формат «3+2» создавался в 2002 г. в Братиславе, затем он стал «5+2». Этот формат создавался для того, чтобы выработать принципы политического урегулирования приднестровского конфликта. К сожалению, уже лет 10, как на этих переговорах обсуждается что угодно, но не политическое урегулирование. К примеру, два года в этом формате обсуждался демонтаж канатной дороги через Днестр. Это, конечно, тоже важно, но не для этого созывали переговорщиков», - напомнил вице-премьер.
При этом, он подчеркнул, что «формат переговоров нужен, и Молдова будет в нем участвовать».
«Формат «5+2» нужно сохранить, так как другого не существует. Но его нужно наполнять содержанием, вернуть к тому, для чего создавался. В этом нет никакой крамолы, нужно называть вещи своими именами», - считает Кульминский.
Он сообщил, что, вероятнее всего, очередной раунд переговоров в формате «5+2» будет созван в ноябре.
«И на этих переговорах мы будем ставить вопрос о том, что нужно обсуждать весь спектр вопросов, в том числе – политические. Политика малых шагов без привязки к политическим вопросам, которая проводилась в последние годы, привела к созданию других трудно разрешимых проблем. К примеру, как можно решать ту же проблему «нейтральных номеров» или банковские вопросы вне политического контекста?! В вакууме ничего решить невозможно», - подчеркнул главный переговорщик Кишинева.
В то же время, он обратил внимание на то, что «формат «5+2» предназначен для переговоров, но это не значит, что он может решить проблему приднестровского урегулирования».
«В формате «5+2» невозможно найти решение приднестровской проблемы. Формат – это своеобразный ЗАГС – Дворец бракосочетания, который только оформит брак по желанию сторон. Нужно вести переговоры, прийти со своими предложениями. А формат «5+2» может оформить эти договоренности, упаковать, преподнести», - подчеркнул Кульминский.
По его мнению, в формате присутствует геополитический контекст, и это важно учитывать.
«Геополитический контекст – это крайне важная составляющая. Если хотите – это одна из основных составляющих урегулирования, разные страны имеют интересы и это нужно иметь ввиду»,- считает главный переговорщик Кишинева.