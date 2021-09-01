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Паром в Моловата заменят

Паром в Моловата заменят

Бюро по реинтеграции РМ должно будет изыскать решения для приобретения нового парома, связывающего село Моловата, на правом берегу Днестра, и село Моловата Ноуэ, на левом его берегу.

Соответствующее поручение дала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица по итогам рабочего визита в район Дубэсарь. Нынешний паром, обеспечивающий переправку через Днестр людей и товаров первой необходимости, имеет высокую степень износа, передает point.md ссылаясь на ipn.md

По словам Натальи Гаврилицы, следует принять все необходимые меры для безопасной перевозки людей и транспортных средств, в том числе зимой, когда Днестр замерзает, или в периоды снижения уровня воды в реке.

Паром незаменим для жителей шести населённых пунктов с плато Кочиерь района Дубэсарь, находящихся под контролем конституционных властей. В период пандемии COVID-19 число рейсов между двумя берегами было удвоено. От работы парома напрямую зависит и доступ жителей района Дубэсарь к государственным услугам, включая Отдел чрезвычайных ситуаций, Территориальную кассу социального страхования, Агентство занятости населения – все эти учреждения расположены в селе Кочиерь.

Государственное предприятие „Паром Моловата” было основано приказом Министерства транспорта от 2 мая 2000 года. Деятельность предприятия полностью финансируется из молдавского государственного бюджета. Паром ежегодно перевозит с одного берега на другой 110 –120 тысяч тонн грузов и 100 –110 тысяч граждан.
point.md
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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