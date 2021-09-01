Несколько лет в нашей республике действовала норма закона, которая обязывала при установке счетчика на воду заключать договор об абонентском сервисном обслуживании со специализированной организацией. Соответственно человек, который заключал этот договор, платил ежемесячную абонентскую плату. Многих пользователей водомеров такая ситуация не устраивала. По их подсчетам, один раз в пять лет заплатить сантехнику за то, чтобы он снял счетчик, и сдать его на поверку самостоятельно получается дешевле, чем платить ежемесячную плату, передает пресс-служба ВС ПМР.
«У нас было очень много жалоб со стороны граждан республики. Их понуждали заключать эти договоры не всегда в рамках разумного, морального поля. Грозили судами, эти суды на самом деле были. Люди оставались недовольны. И в свое время мы вышли с такой инициативой, чтобы перевести заключение договора АСО из обязанности в право. Сегодня было принято окончательное решение. Теперь нет необходимости в обязательном порядке заключать договор на обслуживание приборов учета. И, я думаю, что это будет хорошая новость для всех наших потребителей воды», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК Антон Онуфриенко.
Законопроект достаточно много времени находился на рассмотрении в Верховном Совете. Правительство настаивало на том, что действующую норму закона менять нельзя. Главный аргумент – приборы учета снимать и устанавливать должен подготовленный специалист. Кроме этого, продолжает существовать проблема, связанная с тем, что до сих пор 20% нашего населения не имеют приборов учета потребления воды. Платят они по социальной норме от количества человек, прописанных в квартире или доме. Однако это не всегда соответствует реальному количеству людей, расходующих воду.
«Это был сложный законопроект. Долгое время не могли найти точки соприкосновения с правительством. Мы договорились в дальнейшем работать над этой проблемой. У нас еще не все абоненты имеют у себя приборы учета потребления воды. В ближайшее время мы договорились, что будем вырабатывать механизмы, как устранить этот пробел. И сделать это таким образом, чтобы принятое решение оказало как можно менее негативное влияние на наших людей», – подчеркнул заместитель председателя Комитета по вопросам АПК Антон Онуфриенко.
Депутатский корпус принял законопроект с изменениями в закон «О питьевом водоснабжении в ПМР» в окончательном чтении. Документ отправлен на подпись главе государства. vspmr.org