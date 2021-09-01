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Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Приднестровье

Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Приднестровье

Украинские металлурги обратились к властям с просьбой ограничить вывоз металлолома из Украины с целью спасения металлургической отрасли страны, где заняты 600 тысяч человек.

Одной из угроз украинской металлургии видят вывоз металлолома в Приднестровье на расположенный в Рыбнице Молдавский металлургический завод, передает omg.md

Как сообщает телеканал ICTV, лом металла является стратегическим сырьем для всех металлургов, поскольку ни одна технология не позволяет выплавить сталь без лома. В то же время его заготовка ежегодно уменьшается.

Украинский телеканал сообщает, что в этом году начал резко расти экспорт металлолома.

«По предварительным подсчетам, его объемы уже увеличились в 20 раз, до почти 400 тыс. т. Сырье вывозят преимущественно в Турцию и непризнанное Приднестровье. Специалисты считают, что спасти ситуацию может только введение временного запрета на экспорт металлолома», - отмечается в материале.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что правительству Украины направлен призыв «пойти на оперативные, экономически обоснованные меры, и временно запретить экспорт металлолома». «Так делают наши соседи. Даже ЕС рассматривает вариант с введением моратория на вывоз лома», – сказал он.

Член экономического комитета Верховной Рады сообщил, что украинские таможенники уже выявили нарушений при экспорте примерно на 10 млн. долларов. Он не уточнил, какая часть этих нарушений связана с экспортом лома металлов в Приднестровье.

Молдавский металлургический завод, являющийся бюджетообразующим предприятием непризнанного Приднестровья, за последние два года увеличил объемы производства. Производство стали выросло с 392 тысяч тонн в 2019 году до почти 465 тысяч тонн. В 2020 г. проката произведено 451,4 тыс. т, что больше, чем в предыдущем, когда там же было произведено 404 тыс. т проката.

Omg.md
  • Сегодня, 06:07
  • DTV
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