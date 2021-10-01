Около 10 автомобилей с приднестровскими номерами застряли сегодня на пункте пропуска «Кучурган - Первомайск». Их владельцы направлялись домой в Приднестровье транзитом через Украину, но были остановлены украинскими пограничниками.
Об этом ИА «Новости Приднестровья» сообщил начальник главного внешнеполитического управления МИД ПМР Дмитрий Паламарчук. По его словам, большинство автовладельцев возвращались из России.
«Украина, как известно, разрешила транзит автомашин с приднестровскими номерами через свою территорию до 1 октября. Люди вовремя въехали в Украину и пытались выехать в ПМР», - рассказал Паламарчук.
Он добавил, что есть случай, когда «человек приехал (к приднестровско-украинской границе – прим. ред.) в 23:00 30 сентября, то есть полностью уложился в срок, но украинские пограничники его все равно не пропустили».
На данный момент 2 автомобилям удалось въехать в Приднестровье, остальные пока остаются на границе.
«Мы связались с посольством Украины, с ОБСЕ, но дипломаты говорят – обращайтесь к ДПСУ (Государственная пограничная служба Украины) и пытайтесь договариваться», - отметил Дмитрий Паламарчук. Он подчеркнул, что вопрос с ДПСУ сейчас решается.
Отметим, что в подходах и действиях украинской стороны, сначала впустившей автомашины с приднестровскими номерами, а сейчас не выпускающей их, нет логики. Также в них можно увидеть и элемент рейдерства – учитывая тот факт, что некоторые автовладельцы хоть и попали в Приднестровье, но при этом вынуждены были оставить свои транспортные средства на пограничном пункте без ясного понимания того, когда и как они смогут их забрать.
Напомним, что с 1 сентября Киев, во многом с подачи молдавских властей, ввел запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами. Возник автотранспортный кризис, который пока так и не разрешен. 6 октября в Тирасполе ждут визита Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. novostipmr.com