Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опубликовало обновленную информацию о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями РМ.
Так, Республика Молдова достигла двустороннего соглашения посредством обмена нотами о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации с такими странами, как Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия, сообщает sputnik.md.
Болгария, Королевство Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Королевство Нидерландов (Нидерланды ), Чехия и Италия объявили об одностороннем признании свидетельств о вакцинации, выданных властями Республики Молдова, но эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в РМ.
Также стоит отметить, что Республика Молдова обратилась в министерства иностранных дел Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Люксембурга, Армении и Узбекистана с просьбой о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями республики.
МИДЕИ призывает население, которое намеревается выехать за пределы страны, заранее и из официальных источников узнавать о правилах пересечения границы других государств. sputnik.md