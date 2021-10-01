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Доброе утро! Новые цены на топливо

Доброе утро! Новые цены на топливо

В Приднестровье изменились цены на топливо. Подорожали все виды топлива. А вот цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф", наглядно демонстрируют резкий рост цен...

Теперь литр бензина А95 стоит 18 рублей (было 17 рублей), а литр евросолярки - 15,7 рублей (было 14,2 рублей).

Последний рост цен на топливо в Приднестровье было в мае текущего года.
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
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