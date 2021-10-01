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Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного новорожденного приходится около трех умерших

Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного новорожденного приходится около трех умерших

На территории Приднестровья демографическая ситуация проблемная хронически – людей умирает значительно больше, чем рождается.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первых восьми месяцев 2021 года в Приднестровье среднестатистически ежедневно каждые 69 минут умирает один человек и только каждые 190 минут рождается один ребенок.

В последние два года общая негативная демографическая динамика замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывавших на территорию ПМР превышает число убывающих людей. Однако, проблема с развитием процессов естественного движения населения остается актуальной, пишет newspmr.com.

Естественная убыль населения

Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за январь-август текущего года составила 3 637 человек. В 2020 году естественная убыль населения за этот же период составляла 2 121 человек. Тем самым, численно естественная убыль населения за год увеличилась на 71,5%. Объяснить столь существенную разницу можно в основном пандемией, унесшей около четырнадцами сотен жизней приднестровцев, и карантинными ограничениями, влияющими на оказание оперативной помощи по другим медицинской показателям.

За отчетный период в республике родилось 2 072 человека, а умерло – 5 709 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится около трех умерших. В отчетном периоде 2020 года родилось 2 310 человек, а умерло – 4 432 человека.

Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 10,3%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 28,8%.

То есть, естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и еще более неблагополучная ситуация со смертностью. Усугубляется демографическая динамика тем, что она является актуальной на протяжении очень продолжительного промежутка времени.

К основной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья. К тому же, по ряду причин это усугубляется эпидемиологическими ограничениями.

За январь-август 2021 года общее число родившихся по республике составило 2 072 человека, из них: в городской местности – 1 635 чел., в сельской местности – 437 чел. В городской местности число родившихся уменьшилось на 7,4%, в сельской местности – на 19,8%. Более трети новорожденных представляют Тирасполь – 701 чел. Следом расположились: Бендеры – 381 чел., Слободзейский район – 318 чел., Рыбницкий район – 288 чел., Григориопольский район – 154 чел., Дубоссарский район – 138 чел., Каменский район – 63 чел., г. Днестровск – 29 человек.

Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 5 709 человек, из них: в городской местности – 3 971 чел., в сельской местности – 1 738 чел. За год число умерших увеличилось в городской местности на 34,2%, в сельской местности – на 18,2%. Четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 464 чел. Далее в скорбном списке следуют: Бендеры – 1 150 чел., Слободзейский район – 985 чел., Рыбницкий район – 909 чел., Григориопольский район – 403 чел., Дубоссарский район – 415 чел., Каменский район – 290 чел., Днестровск – 93 чел.

Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства.

За январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось число смертей от болезней органов пищеварения увеличилась на 11,6%, от отравлений, травм и убийств – на 9,3%, от ишемической болезни сердца – на 6,8%, от сосудистых поражений мозга – на 4,4%, в то же время снизилась смертность от новообразований на 11,8%.

Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за восемь месяцев 2021 года составила 11 человек. За аналогичный период прошлого года – 15 человек.

Миграционный прирост населения Приднестровья

На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-август 2021 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.

Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 2 025 человек. За обозначенный период текущего года выехало за пределы Приднестровья 3 197 человек, а прибыло на территорию ПМР – 5 222 человека.

За январь-август 2021 года в городскую местность прибыло из-за пределов республики 4 025 человек, а убыло за пределы республики 2 669 человек. В сельскую местность прибыло – 1 197 человек, убыло – 528 человек.

Наибольшее число прибывших зафиксировано в Тирасполе – 1 716 чел., Бендерах – 1 062 чел. и Слободзейском районе – 923 чел. Выехавших за пределы Приднестровья больше всего зафиксировано в Тирасполе – 1 178 чел., Бендерах – 711 чел. и Рыбницком районе – 439 человек.

Миграционный прирост населения за отчетный период зафиксирован во всех регионах Приднестровья. Наибольший – в Слободзейском район (551 чел.) Далее следуют: Тирасполь – 538 чел., Бендеры – 351 чел., Дубоссарский район – 210 чел., Рыбницкий район – 171 чел., Днестровск – 93 чел., Каменский район – 56 чел., Григориопольский район – 55 человек.

Браки и разводы

За январь-август 2021 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано – 2 452 бракоразводных процесса. Из них, количество брачных союзов составило 1 530 единиц и число разводов – 922 единицы. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество браков увеличилось на 43,0%, а число разводов – на 10,0%.

За отчетный период количество семейных торжеств увеличилось во всех городах и районах республики, кроме Днестровска (-31,0%). Наибольших рост брачных союзов зафиксирован в Бендерах – на 72,7%. Также существенный рост в Каменском районе и Тирасполе – на 57,1 и 51,1% соответственно.

По динамике разводов самым неблагополучным стали Каменский и Григориопольский районы, а также Тирасполь. По сравнению с предыдущим годом в Каменском районе зафиксировано разводов больше на 23,1%. Также неблагополучная ситуация по этому показателю в столице и Григориопольском районе – увеличение на 20,1% и 18,3% соответственно. В двух регионах Приднестровья зафиксировано снижение случаев официального распада семей: Дубоссарском районе – на 8,6%; Рыбницком районе – на 5,4%.

Столь заметное отличие показателей за два последних года в основном объясняется объявленным в республике режимом ЧП в связи с коронавирусной пандемией и периодическим ограничением работы городских районных отделений ЗАГСа на период карантинных ограничений.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 19:09
  • DTV
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