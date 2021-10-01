Если спросить у винодела когда он будет собирать урожай, то ответ будет один - тогда, когда об этом скажет сам виноград. Точных дат нет и не будет. Время сбора зависит от целого ряда факторов, среди них и погода и сорт винограда. На винодельне семейного типа Кислов готовятся к главным событиям осени - сбору урожая и торжеству в честь вина.
Рабочий день потомственного виноградаря Александра Ковтуна и его сына винодела Владимира начинается с важного и волнительного процесса - анализа на сахарийность винных ягод, от показателя будет зависеть и дата сбора урожая и качество вина, которое будет на выходе.