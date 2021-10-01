15 октября 1913 года в Тирасполе в многодетной семье наборщика типографии родился известный оператор, режиссёр и сценарист документального кино, самый прославленный фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны, Народный артист СССР Ефим Юльевич Учитель.
Ефим Учитель был тем оператором, который фиксировал на пленку все 900 дней блокады Ленинграда.
Ефим с детства был увлечен кино. Благодаря тому, что старшая сестра Ефима работала в кинотеатре кассиршей, мальчик целыми днями там пропадал, проникая в кинотеатр через запасные выходы и прячась под стульями.
Прочитав в газете «Пионерская правда» статью «Как самому сделать фотоаппарат», Ефим самостоятельно сделал его из старого объектива и стал снимать. На выставке детских фотографий мальчик был удостоен премии и за сделанный самодельный аппарат, и за качественные снимки. После окончания седьмого класса Ефим поехал в Ленинград и поступил там в ФЗУ. Затем работал на кирпичном и механическом заводах, но продолжал мечтать о кино.
В 1930 году он поступил на операторский факультет Ленинградского института киноинженеров (ЛИКИ), который окончил в 1935 году. После выпуска пошёл работать на Ленинградскую студию кинохроники. Его дебютом оператора стала документальная лента «Праздники в тундре», вышедшая в 1937 году.
Во время Советско-финляндской войны 1939—1940 годов Ефим Учитель принимал участие в съёмках документального фильма «Линия Маннергейма».
Потом началась Великая Отечественная война и Учитель с июня 1941 года и до снятия Блокады все это время был фронтовым оператором в киногруппе Ленинградского фронта и 67-й армии. В 1942 году он в соавторстве с Романом Карменом, Николаем Комаревцевым и Валерием Соловцовым создал полнометражный фильм «Ленинград в борьбе». Ефим Учитель был не только оператором, но и режиссёра-постановщиком это фильма. За его создание его авторы были удостоены в 1943 году Государственной (Сталинской) премии первой степени.
В 1944 году Учитель снял документальный фильм «Прорыв блокады Ленинграда». Многие фронтовые кинокадры, сделанные им, вошли в документальные фильмы «Берлин», и «Парад Победы», вышедшие в 1945 году. Показательно, что фильмы «Ленинград в борьбе» и «Лагерь смерти Клоога» (1944 год) демонстрировались на Нюрнбергском процессе в качестве обвинительных документов.
Ленинградская тема продолжала волновать Ефима Учителя и была продолжена в послевоенное время в фильмах «Ленинград» (1947 год), «Подвиг Ленинграда» (1959 год), «Встреча с Ленинградом» (1970 год), «Ленинград. Годы и свершения» (1974 год), «Ленинград — город-герой» (1975 год).
В 1957 году Учитель стал членом Союза кинематографистов СССР.
На Ленинградской студии документальных фильмов Ефим Учитель работал с 1946 года и до конца своей жизни в 1988 году. С 1964 года он был художественным руководителем Первого творческого объединения этой студии.
За свою жизнь Ефим Учитель снял в качестве режиссера, оператора и сценариста более 50 документальных фильмов, отдельные сюжеты для киножурналов и специальные выпуски кинохроники. Это крупнейший документальный источник о жизни СССР и советских людей за 40 лет.
Среди наград и званий Ефима Учителя: медаль «За оборону Ленинграда» (1942), орден Красной Звезды (1943), орден Отечественной войны I степени (1945), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (6 июня 1945), звание Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1967) и Премии Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде (1968), звание Народный артист РСФСР (1969), Серебряная медаль имени А. П. Довженко (1973), орден Ленина (1973), звание народный артист СССР (1976), Премия Всесоюзного кинофестиваля во Фрунзе (1976), орден Октябрьской Революции (1983), орден Отечественной войны II степени (1985).
Ефим Учитель ушел из жизни 18 августа 1988 года в Ленинграде и был похоронен на Серафимовском кладбище.
Потомки бережно хранят память о выдающемся документалисте. Документальный фильм о фронтовых кинооператорах, в том числе и о Ефиме Учителе, «Яркая короткая жизнь» снял режиссер Виталий Дёмин на киностудии «Молдова-фильм» в 1981 году. В 1992 году на здании Санкт-Петербургской студии документальных фильмов была установлена мемориальная доска, выполненная архитектором Т. Н. Милорадовичем и скульптором Л. К. Лазаревым.
Дело Ефима Учителя достойно продолжил его сын Алексей Учитель, ставший известным режиссёром художественного и документального кино, автор очень популярных художественных лент «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Пленный», «Край», «Матильда», «Цой» и других. Источник: Блокнот Молдова, Иван Рябцев