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ГОССТАТ ПМР : отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 октября 2021 года

ГОССТАТ ПМР : отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 октября 2021 года
Стоимость продовольственных товаров за январь-сентябрь 2021 года увеличилась в Приднестровье на шесть процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на три процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 октября 2021 года., сообщает newspmr.com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 64.33 руб.
Говядина бескостная – 84.48 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 88.52 руб.
Свинина бескостная – 92.14 руб.
Фарш мясной – 60.31 руб.
Пельмени – 40.54 руб.
Печень говяжья – 85.99 руб.
Куры потрошеные – 35.48 руб.
Окорочка куриные – 38.52 руб.
Сало – 53.80 руб.
Колбаса вареная – 86.64 руб.
Сосиски – 67.06 руб.
Сардельки – 66.43 руб.
Колбаса полукопченая – 111.09 руб.
Мясокопчености, кг – 128.20 руб.
Колбаса сырокопченая – 212.30 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 49.57 руб.
Карась свежий – 37.45 руб.
Толстолобик свежий – 30.23 руб.
Салака – 23.58 руб.
Хек – 47.02 руб.
Скумбрия – 55.93 руб.
Сельдь замороженная – 34.55 руб.
Сельдь соленая – 39.72 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.45 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.41 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 35.15 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.74 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 8.48 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.36 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.04 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.13 руб.
Сметана, кг – 41.05 руб.
Сметана на рынке, кг – 49.81 руб.
Творог, кг – 52.46 руб.
Творог на рынке, кг – 51.94 руб.
Сыр твердый, кг – 128.44 руб.
Брынза на рынке, кг – 76.97 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 10.64 руб.
Рис шлифованный, кг – 18.29 руб.
Крупа манная, кг – 11.44 руб.
Крупа гречневая, кг – 23.23 руб.
Крупа пшеничная, кг – 7.76 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12.21 руб.
Крупа ячневая, кг – 8.74 руб.
Крупа перловая, кг – 9.26 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.15 руб.
Горох, кг – 11.56 руб.
Фасоль, кг – 31.76 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 15.51 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.63 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 5.42 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6.20 руб.
Лук репчатый, кг – 7.01 руб.
Свёкла столовая, кг – 6.05 руб.
Морковь, кг – 7.52 руб.
Чеснок, кг – 42.27 руб.
Огурцы свежие, кг – 14.88 руб.
Помидоры свежие, кг – 10.68 руб.
Кабачки, кг – 10.03 руб.
Баклажаны, кг – 6.69 руб.
Перец сладкий, кг – 7.03 руб.
Яблоки, кг – 8.83 руб.
Апельсины, кг – 27.00 руб.
Лимоны, кг – 34.37 руб.
Бананы, кг – 23.15 руб.
Сливы сушёные, кг – 43.77 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.44 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 39.89 руб.
Сок томатный, л – 17.83 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.09 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.18 руб.
Соки фруктовые, л – 17.30 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 15.21 руб.
Сахар-песок, кг – 13.66 руб.
Шоколад, 100 г – 16.86 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 81.53 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.36 руб.
Соль пищевая, кг – 4.62 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 24.97 руб.
Лист лавровый, 100 г – 26.15 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 40.37 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 40.75 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.62 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.20 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в сентябре 2021 года подорожали на 3,18% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 5,99%.
источник: newspmr.com
  • Сегодня, 11:33
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