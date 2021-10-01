Стоимость продовольственных товаров за январь-сентябрь 2021 года увеличилась в Приднестровье на шесть процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на три процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 октября 2021 года., сообщает newspmr.com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 64.33 руб. Говядина бескостная – 84.48 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 88.52 руб. Свинина бескостная – 92.14 руб. Фарш мясной – 60.31 руб. Пельмени – 40.54 руб. Печень говяжья – 85.99 руб. Куры потрошеные – 35.48 руб. Окорочка куриные – 38.52 руб. Сало – 53.80 руб. Колбаса вареная – 86.64 руб. Сосиски – 67.06 руб. Сардельки – 66.43 руб. Колбаса полукопченая – 111.09 руб. Мясокопчености, кг – 128.20 руб. Колбаса сырокопченая – 212.30 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 49.57 руб. Карась свежий – 37.45 руб. Толстолобик свежий – 30.23 руб. Салака – 23.58 руб. Хек – 47.02 руб. Скумбрия – 55.93 руб. Сельдь замороженная – 34.55 руб. Сельдь соленая – 39.72 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.45 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.41 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 35.15 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.74 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 8.48 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.36 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб. Кефир, 0,5 л – 6.04 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.13 руб. Сметана, кг – 41.05 руб. Сметана на рынке, кг – 49.81 руб. Творог, кг – 52.46 руб. Творог на рынке, кг – 51.94 руб. Сыр твердый, кг – 128.44 руб. Брынза на рынке, кг – 76.97 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 10.64 руб. Рис шлифованный, кг – 18.29 руб. Крупа манная, кг – 11.44 руб. Крупа гречневая, кг – 23.23 руб. Крупа пшеничная, кг – 7.76 руб. Крупа кукурузная, кг – 12.21 руб. Крупа ячневая, кг – 8.74 руб. Крупа перловая, кг – 9.26 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.15 руб. Горох, кг – 11.56 руб. Фасоль, кг – 31.76 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 15.51 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.63 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 5.42 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6.20 руб. Лук репчатый, кг – 7.01 руб. Свёкла столовая, кг – 6.05 руб. Морковь, кг – 7.52 руб. Чеснок, кг – 42.27 руб. Огурцы свежие, кг – 14.88 руб. Помидоры свежие, кг – 10.68 руб. Кабачки, кг – 10.03 руб. Баклажаны, кг – 6.69 руб. Перец сладкий, кг – 7.03 руб. Яблоки, кг – 8.83 руб. Апельсины, кг – 27.00 руб. Лимоны, кг – 34.37 руб. Бананы, кг – 23.15 руб. Сливы сушёные, кг – 43.77 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.44 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 39.89 руб. Сок томатный, л – 17.83 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.09 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.18 руб. Соки фруктовые, л – 17.30 руб. Яйца куриные, 10 шт – 15.21 руб. Сахар-песок, кг – 13.66 руб. Шоколад, 100 г – 16.86 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 81.53 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.36 руб. Соль пищевая, кг – 4.62 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 24.97 руб. Лист лавровый, 100 г – 26.15 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 40.37 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 40.75 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.62 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.20 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в сентябре 2021 года подорожали на 3,18% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 5,99%. источник: newspmr.com