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Правительство Молдовы возместит моральный ущерб женщине из Приднестровья

Правительство Молдовы возместит моральный ущерб женщине из Приднестровья

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Шутак против Республика Молдова в пользу жительницы Приднестровья Оксаны Шутак.
Дело касается отказа властей Молдовы предоставить единовременное пособие на рождение ребенка, пособие на воспитание и уход за детьми, поскольку заявительница должна получать такие пособия де-факто от администрации Приднестровья, сообщает noi.md со ссылкой на Ассоциацию Promo-Lex.

Оксана Шутак обратилась в Территориальную кассу социального страхования Дубоссар с просьбой о выплате социальных пособий на содержание своих 4 несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 10 лет.

Дубоссарская ТКСС отказала в выплате пособий, аргументируя это тем, что заявительница получала такие пособия от администрации Приднестровья. Впоследствии заявительница обжаловала этот отказ в суде. В своем заявлении она указала, что, поскольку национальное законодательство не устанавливает каких-либо ограничений в отношении предоставления пособия на детей граждан восточных населенных пунктов и не разграничивает территорию Республики Молдова по каким-либо критериям, недопустимо неверно истолковывать закон.

Поскольку конституционные власти Республики Молдова не признают неконституционные органы приднестровского региона, а Конституция полностью гарантирует права всех его граждан, заявительница считает, что как гражданин страны, она подпадает под действие национального законодательства и, следовательно, ее права и права детей должны быть защищены законом.

Впоследствии правительственный представитель инициировал процедуру мирового соглашения и обратился в Высшую судебную палату с просьбой пересмотреть дело, которое было удовлетворено.

Решением Кишиневского суда сектора Рышкановка, незаконные административные акты были отменены, и НКСС была обязана установить задним числом социальные пособия, запрошенные в 2010 году.
  • Сегодня, 12:56
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