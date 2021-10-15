Теперь сертификаты, выданные в Молдове, будут совместимы с европейскими. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, изменены. Обновленный формат можно скачать на онлайн платформе certificate-covid.gov.md.
Как ранее объяснили представители власти, это было необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими. В то же время правительство Молдовы обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран – членов Европейского союза, сообщаетru.sputnik.md
В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.
Что содержит сертификат COVID-19 в Молдове:
- информацию о прохождении полной вакцинации против COVID-19, подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации; - медицинскую справку, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода); - тест на наличие антител COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования; - негативный результат теста на COVID-19 (экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).