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С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19

С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
Теперь сертификаты, выданные в Молдове, будут совместимы с европейскими. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, изменены. Обновленный формат можно скачать на онлайн платформе certificate-covid.gov.md.

Как ранее объяснили представители власти, это было необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими.
В то же время правительство Молдовы обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран – членов Европейского союза, сообщаетru.sputnik.md

В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.

Что содержит сертификат COVID-19 в Молдове:

- информацию о прохождении полной вакцинации против COVID-19, подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
- медицинскую справку, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
- тест на наличие антител COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
- негативный результат теста на COVID-19 (экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).
  • Сегодня, 13:16
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