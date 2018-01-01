Полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль во время выступления за сборную Люксембурга против Португалии дал интервью португальской прессе, в котором рассказал о выступлении в Лиге Чемпионов. Футболист из Люксембурга прокомментировал ожидания, связанные с предстоящей игрой с "Интером", сообщает moldfootball.com
"Мы сделали что-то удивительное, но мы будем работать еще усерднее, чтобы наши мечты осуществились. Мы хотим победить всех, но это может быть невозможно!", - заявил полузащитник "Шерифа".
Он рассказал о том, что команда усиленно готовится к будущему матчу.
"Выступление в квалификации Лиги Чемпионов пошло нам на пользу. Трудностей будет становиться больше, к нам будут относиться серьезнее, а теперь впереди у нас итальянский "Интер", у которого очень тактический футбол. Против схемы 3-5-2 играть сложно. Это будет непросто, но если кто-то уже доказал, что нет ничего невозможного, так это мы", - заключил Себастьян Тилль.
Матч Интер (Милан) – Шериф (Тирасполь) пройдет 19 октября 2021 года на стадионе Giuseppe Meazza (Милан, Италия). Начало - в 22:00 по московскому времени.
Факты о командах
"Интер" • "Интер" - последний победитель Лиги чемпионов УЕФА из Италии. В 2010 году миланцы выиграли свой третий Кубок европейских чемпионов и первый за 45 лет.
• "Интер" играет на групповой стадии в 15-й раз в сумме и в четвертый раз подряд. При этом с 2011 по 2018 год черно-синие в Лигу чемпионов не попадали.
• В трех последних розыгрышах "Интер" не выходил из группы. В прошлом сезоне команда Антонио Конте одержала в шести матчах только одну победу и с шестью набранными очками финишировала на последнем месте в своем квартете.
• Вылетев из еврокубков, "Интер" реабилитировался перед болельщиками блестящим выступлением в чемпионате Италии. Черно-синие на 12 очков опередили занявший второе место "Милан" и в 19-й раз стали чемпионами, завоевав скудетто впервые за 11 лет.
• Летом Конте на тренерском мостике сменил Симоне Индзаги, который в прошлой Лиге чемпионов вышел в 1/8 финала вместе с "Лацио".
• В 18 последних матчах Лиги чемпионов у "Интера" только три победы (Н7 П8).
• В девяти последних домашних матчах Лиги чемпионов "Интер" победил всего однажды при пяти ничьих и трех поражениях. В третьем туре группового этапа ЛЧ-2019/20 со счетом 2:0 в Милане была бита дортмундская "Боруссия". В пяти последних домашних поединках турнира у "Интера" две ничьих и три поражения.
"Шериф" • Молдова стала 34-й национальной ассоциацией УЕФА, чьи клубы когда-либо играли в основной сетке Лиги чемпионов. Последним новичком группового этапа был Азербайджан, когда "Карабах" вышел в группу в сезоне 2017/18.
• "Шериф" - 146-я команда, пробившаяся в групповой этап Лиги чемпионов, и единственный дебютант этого сезона.
• В минувшем сезоне "Шериф" выиграл шестое подряд золото и стал 19-кратным чемпионом Молдовы. Это также единственный клуб чемпионата Молдовы, ранее участвовавший в основной стадии еврокубков. В сезонах 2009/10, 2010/11, 2013/14 и 2017/18 он играл на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
• В этом сезоне тираспольчане не проиграли ни одного матча в квалификации Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде они дважды победили албанскую "Теуту" (4:0 в гостях, 1:0 дома), затем выбили армянский "Алашкерт" (1:0 в гостях, 3:1 дома), а в третьем раунде встретились с "Црвеной Звездой". Команды сыграли 1:1 в Белграде, а в ответной встрече гол Данило Арболеды принес "Шерифу" минимальную победу над чемпионом Сербии.
• В раунде плей-офф "Шериф" выбил загребское "Динамо" - 3:0 дома и 0:0 в Хорватии.
• В прошлом сезоне "Шериф" проиграл дома по пенальти "Дандолку" (3:5, основное время 1:1) в одноматчевом противостоянии третьего отборочного раунда Лиги Европы. Тот сезон тираспольский клуб начал в Лиге чемпионов, победив дома в первом отборочном раунде "Фолу" (2:0) и уступив на следующей стадии "Карабаху" в гостях - 1:2.
• Поражение в Баку - единственное в девяти последних гостевых еврокубковых матчах "Шерифа" (В5 Н3).
Связи между командами и прочее
• Бобан Николов провел вторую половину сезона 2020/21 в "Лечче", сыграв 13 матчей в серии В.
• У родившегося в Бразилии защитника "Шерифа" Фернандо есть итальянское гражданство.
• Играющий тренер вратарей "Шерифа" Сергей Пащенко провел первый матч за сборную Молдовы в квалификации ЧМ-2006 против Италии. В Лечче в 2005 году гости уступили 1:2, а счет открыл экс-нападающий "Интера" Кристиан Вьери.
• Свой единственный гол за сборную Греции Димитрис Коловос забил в ворота Боснии и Герцеговины (2:2) в отборочном матче ЕВРО-2020, который состоялся 26 марта 2019 года. За боснийцев играл Эдин Джеко.
• Итальянец Роберто Бордин тренировал "Шериф" с 2016 по 2018 год, выиграв за это время два чемпионата страны и Кубок Молдовы-2016/17. Под его руководством "Шериф" пробился в групповой этап Лиги Европы-2017/18. Ныне Бордин руководит сборной Молдовы.
• В двух первых матчах группы D на поле у "Шерифа" не вышел ни один молдавский футболист.