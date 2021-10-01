Dnestr.TV

 
0

Гражданство России предоставят детям от смешанных браков

Гражданство России предоставят детям от смешанных браков

Детям от смешанных браков намерены предоставлять российское гражданство автоматически, вне зависимости от места рождения. Об этом в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников 15 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает tass.ru
Российский МИД хочет, чтобы дети от брака россиян с иностранцами получали гражданство России, где бы они ни жили.

Соответствующую законодательную инициативу подготовят в рамках программы по поддержке соотечественников.

Где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство,- сообщил Сергей Лавров.


Сейчас ребенок получает российское гражданство, если оба его родителя или единственный родитель — граждане РФ, если он родился от смешанного брака на территории России или не получил гражданство в стране второго родителя, а также если он родился от иностранцев в России и не был принят в гражданство страны происхождения родителей. Таким образом, двойного гражданства по рождению действующее законодательство не подразумевает.
  • Сегодня, 14:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Экологическое сельское хозяйство
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Экологическое сельское хозяйство
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна