Детям от смешанных браков намерены предоставлять российское гражданство автоматически, вне зависимости от места рождения. Об этом в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников 15 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает tass.ru Российский МИД хочет, чтобы дети от брака россиян с иностранцами получали гражданство России, где бы они ни жили.
Соответствующую законодательную инициативу подготовят в рамках программы по поддержке соотечественников.
Где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство,- сообщил Сергей Лавров.
Сейчас ребенок получает российское гражданство, если оба его родителя или единственный родитель — граждане РФ, если он родился от смешанного брака на территории России или не получил гражданство в стране второго родителя, а также если он родился от иностранцев в России и не был принят в гражданство страны происхождения родителей. Таким образом, двойного гражданства по рождению действующее законодательство не подразумевает.