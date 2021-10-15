В Тирасполе 15 октября напротив Центризбиркома состоялся одиночный пикет. И.о. председателя Компартии Приднестровья Надежда Бондаренко пыталась добиться регистрации своего однопартийца — Олега Хоржана — в качестве кандидата в лидеры Приднестровья. Хоржан при этом уже три года отбывает наказание в приднестровской тюрьме. На его обращение в ЦИК для регистрации кандидатом до сих пор не ответили. Чем закончился пикет? Утром 15 октября и.о. председателя Компартии Приднестровья и редактор приднестровской оппозиционной газеты «Правда Приднестровья» Надежда Бондаренко вышла на одиночный пикет перед зданием ЦИК. Она держала плакат с надписью «Требуем зарегистрировать Хоржана».
В Приднестровье, напомним, 12 сентября началась предвыборная кампания на выборах главы приднестровского региона. В этот же день об участии в выборах заявил лидер приднестровской Компартии, экс-депутат Верховного совета Приднестровья Олег Хоржан, приговоренный к четырем годам тюремного заключения по обвинению в «насильственных действиях в отношении представителя власти». Он направил пакет документов для регистрации в ЦИК еще в сентябре этого года. Но ответа не получил до сих пор, пишет newsmaker.md.
По словам Бондаренко, правоохранители не ограничивали ее право на проведение пикета. «Я стояла с плакатом около часа. Подходили люди, кто-то говорил, что это бесполезно. Кто-то, наоборот, выражал слова поддержки. Милиция проявила благоразумие и не задерживала меня. Это радует», — отметила Бондаренко.
А есть ли шанс на регистрацию? Бондаренко допускает возможность, что Хоржана действительно могут зарегистрировать в качестве кандидата на пост президента.
«Они могут зарегистрировать, а потом сказать — а теперь попробуйте провести избирательную кампанию. Для кандидата, который сидит. Потому что ведь ЦИК может только зарегистрировать, но освободить Олега он ведь не может», — сказала Бондаренко.
По ее мнению, если бы Хоржана все-таки зарегистрировали, приднестровская Компартия сделала бы все возможное, чтобы провести избирательную кампанию для Хоржана. Даже несмотря на то, что для ее проведения у его сторонников не хватает средств.
«Это был бы очень интересный случай. Власти могут пойти на риск и зарегистрировать Олега Хоржана в качестве кандидата в президенты. Так они надеются показать, что мы не сможем собрать нужное количество подписей», — объяснила Бондаренко.
ЦИК Приднестровья пока официально не комментировал ситуацию с Хоржаном, и не реагировал на пикет. Местная прокуратура также пока не ответила активистам.
* * * Напомним, в Приднестровье 12 сентября началась предвыборная кампания на пост главы Приднестровья. Нынешний глава Приднестровья Вадим Красносельский уже сообщил, что будет баллотироваться на второй срок.
Также об участии в выборах главы Приднестровья объявили экс-депутат Верховного совета Приднестровья, а ныне научный руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, общественный деятель и бывший кандидат в депутаты местного Верховного Совета Николай Малышев.
14 октября о своем намерении баллотироваться объявил еще один кандидат — самовыдвиженец, житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.
Подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты Приднестровья можно до шести вечера 11 ноября 2021 года. Выборы главы пройдут в Приднестровье 12 декабря. newsmaker.md