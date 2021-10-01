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В Молдове будут внедрены технологии взвешивания транспорта в движении

В Молдове будут внедрены технологии взвешивания транспорта в движении

Представители компании Incinity из Чехии объявляют о завершении технико-экономического обоснования для применения в Республике Молдова взвешивания в движении крупнотоннажных автомобилей.

„Платформа умных систем управления дорожным движением INVIPO - это эффективный инструмент, который повысит безопасность дорожного движения и оптимизирует расходы на техническое обслуживание дорог. Мы будем оказывать необходимую поддержку для скорейшей реализации проекта”, - заявил исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации автомобильных дорог Серджиу Бежан на встрече с представителями компании, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Стороны обсудили реализацию проекта умных систем управления дорожным движением INVIPO и вопрос расширения системы путем добавления компонента взвешивания в движении крупнотоннажных автомобилей. Другим аспектом является возможность фиксации в режиме реального времени нарушений, совершенных водителями крупнотоннажных автомобилей, с целью обеспечения безопасности и надежности дорожного движения, а также обеспечения устойчивости национальных дорог, не допуская их повреждения.

Платформа умных систем управления дорожным движением INVIPO - это эффективный инструмент, который будет содержать информацию о погоде, трафике, взвешивании в движении крупнотоннажного автотранспорта, говорится в пресс-релизе Государственной администрации автомобильных дорог. Кроме того, платформа будет вести мониторинг оператора Государственной администрации автомобильных дорог и включать публичную панель, на которой будет информация о погоде и условиях движения для водителей, а также для пешеходов, говорится в пресс-релизе.

point.md
  • Сегодня, 09:15
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