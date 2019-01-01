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НАРЭ одобрило Дополнительное соглашение между Moldelectrica и Молдавской ГРЭС

НАРЭ одобрило Дополнительное соглашение между Moldelectrica и Молдавской ГРЭС

Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетики (НАРЭ) 15 октября 2021 года утвердил в ходе очередного заседания Дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2021 между ГП Moldelectrica и акционерным обществом закрытого типа «Молдавская ГРЭС» о продлении срока действия Договора на поставку электроэнергии до 31.03.2022.

Объем поставляемой электроэнергии составляет 61 млн кВтч, цена - 53,5 доллара США/ МВтч., передает noi.md.

По запросу ООО Moldovatransgaz совет директоров согласился продлить срок рассмотрения дела о применении финансовых санкций за несоблюдение оператором газотранспортной системы ООО Moldovatransgaz возложенных на него обязательств, согласно закону об обеспечении независимости по отношению к вертикально интегрированной газовой компании - SA Moldovagaz. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров НАРЭ 1 ноября 2021 года. В соответствии с национальным законодательством, размер финансовой санкции может составлять от 5 до 10% от годового объема продаж. Также утвержден инвестиционный план на 2021 год АО «Региональный оператор водоканала Хынчешть», который включает инвестиционные проекты на сумму около 238,5 тыс. леев.

В то же время совет директоров ознакомился с отчетами о результатах технических проверок, проведенных Агентством в сентябре 2021 года для обеспечения государственного энергетического надзора, а также с предписаниями, выданными во время технических проверок в отношении нарушений, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Кроме того, совет директоров принял к сведению отчет о результатах планового контроля лицензионной деятельности, осуществляемой владельцем ООО Rapira в период 01.01.2019 - 30.06.2021, обязав соответствующее предприятие уплатить и представить Агентству в течение 5 рабочих дней доказательство полного погашения задолженности перед государственным бюджетом по оплате лицензии на розничную торговлю нефтепродуктами. По окончании заседания были утверждены решения о выдаче, продлении и отзыве лицензий на розничную торговлю бензином, дизельным топливом и сжиженным газом на автозаправочных станциях.
noi.md
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