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С 18 октября Одесская область входит в „красную” зону и вводит ограничения на поездки

С 18 октября Одесская область входит в „красную” зону и вводит ограничения на поездки

Согласно решению, принятому на вчерашнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины, с понедельника, 18 октября, четыре региона соседней страны входят в зону „красного” уровня опасности, как наиболее пострадавшие от пандемии, вызванной COVID-19. Речь идет об Одесской области, а также о трех других регионах юга Украины. Это Запорожье, Днепр (ранее Днепропетровск) и западная часть Донецкой области, оставшейся под украинской юрисдикцией. Об этом сообщает украинская газета „Курьер недели” со ссылкой на министра кабинета министров Украины Олега Немчинова, которую цитирует IPN.

Вследствие решения о вхождении Одесской области в „красную” зону опасности, по данным украинского источника, со следующей недели, с 21 октября, по территории Одесской области нельзя будет передвигаться без одного из нескольких сертификатов COVID: „Жители „красной” зоны не могут ездить автобусами, поездами и лететь на самолетах в другие регионы без документов о прохождении полного курса вакцинации (обе дозы вакцины, если это предусматривающая повторную вакцинацию прививка); без отрицательного теста на коронавирус или без справки о выздоровлении от COVID-19”.

ipn.md
  • Сегодня, 09:55
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