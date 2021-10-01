Согласно решению, принятому на вчерашнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины, с понедельника, 18 октября, четыре региона соседней страны входят в зону „красного” уровня опасности, как наиболее пострадавшие от пандемии, вызванной COVID-19. Речь идет об Одесской области, а также о трех других регионах юга Украины. Это Запорожье, Днепр (ранее Днепропетровск) и западная часть Донецкой области, оставшейся под украинской юрисдикцией. Об этом сообщает украинская газета „Курьер недели” со ссылкой на министра кабинета министров Украины Олега Немчинова, которую цитирует IPN.
Вследствие решения о вхождении Одесской области в „красную” зону опасности, по данным украинского источника, со следующей недели, с 21 октября, по территории Одесской области нельзя будет передвигаться без одного из нескольких сертификатов COVID: „Жители „красной” зоны не могут ездить автобусами, поездами и лететь на самолетах в другие регионы без документов о прохождении полного курса вакцинации (обе дозы вакцины, если это предусматривающая повторную вакцинацию прививка); без отрицательного теста на коронавирус или без справки о выздоровлении от COVID-19”.