В Сумской области мужчина поставил лайк под публикацией о свержении власти в Украине и ее объединении с Россией и Беларусью в российской социальной сети «Одноклассники».
За свои действия ему пришлось заплатить немаленький штраф, сказано в приговоре Путивльского районного суда, передает nrj.com.ua
Благодаря VPN-сервису на телефоне мужчина изменил свое местоположение и вошел на заблокированный в Украине сайт «Одноклассники». Обойдя запрет, он увидел в ленте пост, содержащий публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя Украины.
Сама публикация содержала изображение пятиконечной красной звезды, флаги Украины, России и Беларуси, а также призыв к свержению действующей власти в Украине ради объединения с Россией и Беларусью. Согласных с этим высказыванием призывали лайкнуть публикацию и сделать репост на свою страницу. Украинец выполнил требование и распространил пост среди 118 своих друзей.