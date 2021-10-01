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Украинцу присудили штраф в 51 тысячу гривен за лайк в «Одноклассниках»

Украинцу присудили штраф в 51 тысячу гривен за лайк в «Одноклассниках»

В Сумской области мужчина поставил лайк под публикацией о свержении власти в Украине и ее объединении с Россией и Беларусью в российской социальной сети «Одноклассники».

За свои действия ему пришлось заплатить немаленький штраф, сказано в приговоре Путивльского районного суда, передает nrj.com.ua

Благодаря VPN-сервису на телефоне мужчина изменил свое местоположение и вошел на заблокированный в Украине сайт «Одноклассники». Обойдя запрет, он увидел в ленте пост, содержащий публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя Украины.

Сама публикация содержала изображение пятиконечной красной звезды, флаги Украины, России и Беларуси, а также призыв к свержению действующей власти в Украине ради объединения с Россией и Беларусью. Согласных с этим высказыванием призывали лайкнуть публикацию и сделать репост на свою страницу. Украинец выполнил требование и распространил пост среди 118 своих друзей.

nrj.com.ua
  • Вчера, 19:31
  • DTV
  • Просмотров: 44
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