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В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украинцев, грузин и молдаван

В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украинцев, грузин и молдаван

Причиной этого стало многократное увеличение числа заявлений о предоставлении убежища от граждан.

Действие схемы Евросоюза по либерализации визового режима для Украины, Грузии и Молдовы стоит приостановить, ведь в связи с ней появилось множество проблем. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Франции Жюли Лешанто в обращении к Еврокомиссии (ЕК).

"Либерализация визового режима для граждан Молдавии, Грузии и Украины начинает создавать проблемы для государств – членов ЕС в связи с большим количеством необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных через механизм въезда в ЕС в рамках данной схемы выдачи виз", — приводит выдержку из текста документа RT.

Так, летом 2021 года в Германии зафиксировали резкий рост числа заявлений о предоставлении убежища от граждан Грузии, которых было сразу на 51% больше, чем в 2019 году. А от жителей Молдовы в тот же период количество заявлений увеличилось на 429%. Схожая ситуация наблюдается также в Бельгии, Чехии и Италии, заметила Лешанто, сообщает life.ru.

При этом в отчёте ЕК от 4 августа 2021 года говорится о "продолжении выполнения требований", необходимых для либерализации визового режима, со стороны Кишинёва, Тбилиси и Киева. Это, заметила парламентарий, сильно удивило страны ЕС. Она поинтересовалась, намерена ли ЕК отреагировать на подобное количество ненадлежащих заявлений о предоставлении убежища, призвав задуматься о приостановке работы схемы.

Ранее в Еврокомиссии заявили о близости с Украиной, но не назвали сроки принятия в ЕС. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, "важно то, что мы одна большая европейская семья". Председатель Евросовета Шарль Мишель в свою очередь рассказал о договорённости продолжать дискуссии по вопросу.
life.ru
  • Вчера, 20:16
  • DTV
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