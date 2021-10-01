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Европейские федерации пригрозили выйти из ФИФА

Европейские федерации пригрозили выйти из ФИФА

Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею нынешнего руководства ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле.

В качестве последней меры в борьбе со спорными планами нынешнего руководства Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) ряд футбольных федераций европейских стран заявили о возможном выходе из FIFA. Об этом в среду, 20 октября, сообщает агентство dpa по результатам переговоров главы FIFA Джанни Инфантино c руководителями европейского футбола, передает dw.com.

Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею Инфантино о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле (сейчас турнир проводиться раз в четыре года – Ред.). В частности глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал подобные планы "фатальной ошибкой", которая в состоянии разрушить "экосистему современного футбола". В свою очередь глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) Александер Чеферин пригрозил бойкотом подобного турнира.

Выход из ФИФА в нынешнем году технически невозможен

Возможный выход ассоциаций-членов из состава FIFA регулируется статьей 18 ее устава. Он может быть произведен в конце календарного года, соответствующее заявление должно быть сделано не позднее чем за шесть месяцев до конца года. Таким образом, выход европейских футбольных федерации из состава FIFA в 2021 году уже технически невозможен.

В случае отказа от членства в FIFA команды из соответствующих стран не смогут участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой международной федерации. При этом, оставаясь в составе UEFA, они по-прежнему смогут выступать в турнирах, проводимых УЕФА как на уровне сборных (Лига наций, чемпионат Европы), так и на уровне клубов (Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА).
dw.com
  • Сегодня, 08:57
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