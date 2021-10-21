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Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников

Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников

Процесс получения российского гражданства необходимо совершенствовать, власти в настоящее время думают над либерализацией законодательства в данной сфере, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"По поводу российского гражданства моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса - это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее. Но тем не менее, законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным, это совершенно очевидно, это, кстати говоря, и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим", - ответил он на вопрос о возможности облегчить процесс получения гражданства для всех русских.
ria.ru
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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