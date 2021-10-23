Секретный «банковский» отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, это подразделение создали шесть лет назад для борьбы с коммерческой активностью ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии и Ираке. Его укомплектовали бывшими банкирами и финансистами. Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала, передает eadaily.com.
Сотрудники оперативной группы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача заключалась в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам.
«Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют „серую зону“ между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей», — пишет издание. Маршал авиации Эдвард Стрингер, который курировал эту оперативную работу до ухода на пенсию в этом году, рассказал изданию, что необходимо было найти критически важные элементы бизнес-модели своих противников, устранить их и максимально осложнить их замену.
«Будь то ливанская „Хезболла“, люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?» — рассказал Стрингер.
Издание поясняет, что с тех пор, как операция по борьбе с ИГ прекратилась, отдел использовался по конкретным задачам и не является постоянным подразделением в рамках министерства обороны Великобритании.
Запад не раз обвинял Кремль во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. eadaily.com