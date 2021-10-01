В Приднестровье этом месяце, уже второй раз меняются цены на топливо. Подорожали все виды топлива. А вот цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф", наглядно демонстрируют резкий рост цен...
Теперь литр бензина А95 стоит 18,80 рублей (было 18 рублей), а литр евросолярки подорожал ровно на рубль - 16,70 рублей (было 15,70 рублей).
Последний рост цен на топливо в Приднестровье было в 6 октября текущего года.
Недавно в Молдове и в Украине также поднялись цены на все виды топлива. И по определенной закономерности, через какое-то время, начинается рост цен и у нас в республике.