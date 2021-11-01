Президент ПМР Вадим Красносельский в своем телеграм-канале прокомментировал освобождение главы Тирасполя Олега Довгопола от занимаемой должности. Как отметил глава государства, эта новость вызвала массу домыслов.
«Чтобы пресечь ненужные разговоры, поясню. Олег Анатолиевич – профессионал, сведущий в вопросах экономики и социальной политики, грамотный руководитель, эффективный администратор. В период его работы в качестве столичного градоначальника Тирасполь преобразился. Подвижки в благоустройстве видны каждому. Лично мне как руководителю страны взаимодействовать с ним комфортно. Именно поэтому хотелось бы видеть Олега Анатолиевича руководителем моего предвыборного штаба. И он принял это предложение», - подчеркнул Президент.
По словам Вадима Красносельского, действующее законодательство не позволяет совмещать службу в органах государственной власти и местного самоуправления с предвыборной деятельностью, сообщает novostipmr.com
«Чтобы возглавить команду тех, кто поддерживает меня на выборах в Президенты ПМР, Олег Довгопол оставил пост главы тираспольской госадминистрации. Это временная мера – на период предвыборной кампании. Благодарю Олега Анатолиевича за принятое решение и поддержку», - написал в своем телеграм-канале глава государства.