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Приднестровье представило новый проект Протокольного решения по участию грузопассажирского транспорта ПМР в международном дорожном движении

Приднестровье представило новый проект Протокольного решения по участию грузопассажирского транспорта ПМР в международном дорожном движении

В офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе состоялось заседание представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы. Организаторы дискуссии не обеспечили технические возможности для присутствия на встрече представителей посредников и наблюдателей. Приднестровская сторона обозначила некорректность подобных подходов ввиду наличия устоявшихся форматов коммуникации в рамках заседаний политических представителей и получила заверения о недопущении рецидивов подобных ситуаций в будущем.

В ходе общения ключевым вопросом для обсуждения стала автотранспортная проблематика, связанная с критической ситуацией в данной сфере вследствие немотивированных ограничений, введенных с 1 сентября с.г. Приднестровская сторона официально представила обновленный проект Протокольного решения по участию грузопассажирского транспорта ПМР в международном дорожном движении, подготовленный с учетом состоявшихся в сентябре-октябре с.г. дискуссий между сторонами на различных уровнях. Проект по-прежнему предусматривает допуск к регистрации в ПРТС грузопассажирского транспорта, а также предполагает конкретную механику урегулирования ряда проблемных вопросов, обозначенных молдавской стороной в рамках имеющихся контактов, сообщается на сайте МИД ПМР.

Приднестровская сторона призвала РМ максимально оперативно рассмотреть проект документа с целью скорейшего комплексного решения проблемы и официально проинформировать о своей позиции.

Наряду с этим были обсуждены актуальные вопросы деятельности экспертных (рабочих) групп. Был намечен целый ряд заседаний и их повестка, в том числе на предстоящей неделе, когда ожидается проведение встреч профильных специалистов по таможенным вопросам, образованию, импорту медикаментов и телекоммуникациям.

Молдавская сторона не озвучила четкой позиции о готовности к проведению заседания «Постоянного совещания…» в Стокгольме. В свою очередь Приднестровье подтвердило готовность к проведению встречи во временном промежутке, рассматриваемом посредниками.

В рамках диалога были затронуты и иные актуальные вопросы переговорного процесса, представляющие интересы для каждой из сторон.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 15:44
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