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Приказом ГТК установлено время работы таможенных пунктов пропуска на территории Приднестровья

Приказом ГТК установлено время работы таможенных пунктов пропуска на территории Приднестровья

Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание граждан и участников ВЭД на то, что специальным Приказом ГТК установлено время работы таможенных пунктов пропуска (ТПП) на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Нормативный правовой акт вступил в силу в соответствии с Указом Президента ПМР от 30 августа 2021 г. №271 «О внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 марта 2010 года № 180 «О таможенных пунктах пропуска на территории Приднестровской Молдавской Республики и установлении зон таможенного контроля». Изменения внесены в целях обеспечения эффективного механизма функционирования таможенных органов, упорядочения несения службы должностными лицами таможенных органов и выполнения функций, возложенных на Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики.

Время работы таможенных пунктов пропуска:

ТПП «Первомайск» – круглосуточно;

ТПП «Новый Гоян»– круглосуточно;

ТПП «Грушка»– круглосуточно;

ТПП «Хрустовая»– круглосуточно;

ТПП «Броштяны»– круглосуточно;

ТПП «Катериновка»– круглосуточно;

ТПП «Воронково»– круглосуточно;

ТПП «Колосово»– с 8:30 до 17:30;

ТПП «Малаешты»– с 8:30 до 17:30;

ТПП «Ближний Хутор»– с 8:30 до 17:30;

ТПП «Новая Андрияшевка»– с 8:30 до 17:30;

ТПП «Незавертайловка»– круглосуточно;

ТПП «Каменка мост» — круглосуточно;

ТПП «Мост Рыбница» — круглосуточно;

ТПП «Дубоссарский мост» — круглосуточно;

ТПП «Вадул-луй-Водэ»– круглосуточно;

ТПП «Бычок»– круглосуточно;

ТПП «Бендеры (Варница)» – круглосуточно;

ТПП «Бендеры (Каушаны)» – круглосуточно;

ТПП «Бендеры (Кишинев)» – круглосуточно;

ТПП «Глиное»– круглосуточно;

ТПП «Дороцкое»– круглосуточно;

ТПП «Станция Рыбница»– круглосуточно;

ТПП «Станция-Бендеры II»– круглосуточно;

ТПП «Протягайловка»– с 8:30 до 17:30;

ТПП «Станция Тирасполь»– круглосуточно;

ТПП «Станция Колбасна»– круглосуточно.

Время работы ТПП «Почта» установлено в соответствии с режимом работы ГУП «Почта Приднестровья».
customs.gospmr.org
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