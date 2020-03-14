Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание граждан и участников ВЭД на то, что специальным Приказом ГТК установлено время работы таможенных пунктов пропуска (ТПП) на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Нормативный правовой акт вступил в силу в соответствии с Указом Президента ПМР от 30 августа 2021 г. №271 «О внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 марта 2010 года № 180 «О таможенных пунктах пропуска на территории Приднестровской Молдавской Республики и установлении зон таможенного контроля». Изменения внесены в целях обеспечения эффективного механизма функционирования таможенных органов, упорядочения несения службы должностными лицами таможенных органов и выполнения функций, возложенных на Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики.
Время работы таможенных пунктов пропуска:
ТПП «Первомайск» – круглосуточно;
ТПП «Новый Гоян»– круглосуточно;
ТПП «Грушка»– круглосуточно;
ТПП «Хрустовая»– круглосуточно;
ТПП «Броштяны»– круглосуточно;
ТПП «Катериновка»– круглосуточно;
ТПП «Воронково»– круглосуточно;
ТПП «Колосово»– с 8:30 до 17:30;
ТПП «Малаешты»– с 8:30 до 17:30;
ТПП «Ближний Хутор»– с 8:30 до 17:30;
ТПП «Новая Андрияшевка»– с 8:30 до 17:30;
ТПП «Незавертайловка»– круглосуточно;
ТПП «Каменка мост» — круглосуточно;
ТПП «Мост Рыбница» — круглосуточно;
ТПП «Дубоссарский мост» — круглосуточно;
ТПП «Вадул-луй-Водэ»– круглосуточно;
ТПП «Бычок»– круглосуточно;
ТПП «Бендеры (Варница)» – круглосуточно;
ТПП «Бендеры (Каушаны)» – круглосуточно;
ТПП «Бендеры (Кишинев)» – круглосуточно;
ТПП «Глиное»– круглосуточно;
ТПП «Дороцкое»– круглосуточно;
ТПП «Станция Рыбница»– круглосуточно;
ТПП «Станция-Бендеры II»– круглосуточно;
ТПП «Протягайловка»– с 8:30 до 17:30;
ТПП «Станция Тирасполь»– круглосуточно;
ТПП «Станция Колбасна»– круглосуточно.
Время работы ТПП «Почта» установлено в соответствии с режимом работы ГУП «Почта Приднестровья». customs.gospmr.org