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В Италии обжаривают кофе солнечной энергией

В Италии обжаривают кофе солнечной энергией
В Италии научились обжаривать кофе с помощью солнечной энергии. Итальянская компания PuroSole разработала инновационную технологию.

Три соучредителя этого проекта потратили почти шесть лет на производство эффективного способа использования солнечной энергии для обжарки кофейных зёрен, сообщает ru.euronews.com

"Кофе обжаривается не от того, что вращающийся барабан нагревается, не от подачи горячего воздуха, кофейные зёрна нагреваются с помощью солнечной энергии. Лучи падают на зёрна, нагревая их и воздух вокруг", — говорит Даниэле Томмей, соучредитель компании.

Технология PuroSole направлена на резкое снижение стоимости больших термодинамических установок для обжарки кофе. Для этого компания придумала специальный автономный отражатель (гелиостат), который, по их словам, самостоятельно вращается с помощью специального мотора и полностью автономен.

"Мы не используем ископаемое топливо, например газ, электричество. Мы используем только солнечную энергию, которая накапливается в зернах. Нулевой вред для экологии", — уверяет Антонио Дурбе, инженер.

Основатели утверждают, с помощью их технологии, в атмосферу не попадает около 400 килограммов углекислого газа на каждую тонну обжаренного кофе.

Теперь PuroSole производит свой экологический кофе и продает его в онлайн-магазине.



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