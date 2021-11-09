В пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице стали доступны новые виды услуг, которые увеличат количество обслуживаемых граждан и облегчат процесс регистрации нейтральных номеров для автомобилей. Об этом сообщили в правительстве Молдовы.
С 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Молдове, и для машин с нейтральными номерными знаками.
Как говорится в сообщении правительства РМ, с 9 ноября в офисах Агентства госуслуг в указанных городах начнет работу служба регистрации транспортных средств граждан, проживающих в приднестровском регионе. Службой будут выдаваться справки о подтверждении государственного идентификационного номера (IDNP) в государственных информационных ресурсах, передает sputnik.md.
Кроме того, с 10 ноября в тех же пунктах регистрации будет ускорена выдача свидетельств о регистрации нейтрального образца номера до трех и пяти рабочих дней.
Для обеспечения предоставления данных услуг были утверждены соответствующие нормативные акты органов Молдовы. sputnik.md