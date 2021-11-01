На 76 году ушел из жизни бендерчанин Анатолий Семенович Гольдинский.
Проходил службу в рядах Советской армии. В 1969—1974 гг. учился в Кишиневском музыкальном училище им. Ш. Няги. В 1974 г. создал в городе Бендеры группу «Орфей». В 1979—1984 гг. работал музыкальным руководителем ансамбля «Червона рута», солисткой которого была София Ротару. Позже создал группу «Модус», получившую всесоюзную известность. Окончил Кишиневский институт искусств им. Музыческу, получив специальность «дирижер, преподаватель музыки».
В 1992 г. принимал участие в боевых действиях по защите города Бендеры от агрессии Молдовы.
В 1998 г. возглавил инициативную группу по созданию в городе Бендеры ОО «Общественное движение «Честь и Родина». 3 июля 1998 г. был избран его председателем. С 2003 г. являлся членом партии «Единая Россия». В марте 2005 г. был избран депутатом бендерского городского Совета народных депутатов. Как активный бендерчанин и депутат уделял особое внимание решению вопросов социальной сферы.
В 2005 г., выражая волю многих горожан и соотечественников, выступил с инициативой воздвижения в Бендерах памятника генералу А. Лебедю.
Днестр ТВ выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Гольдинского.