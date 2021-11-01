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Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2021 года. Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась почти на девять процентов. При этом, в октябре по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали почти на три процента.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 65.53 руб.
Говядина бескостная – 87.55 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 89.37 руб.
Свинина бескостная – 91.08 руб.
Фарш мясной – 59.92 руб.
Пельмени – 41.86 руб.
Печень говяжья – 89.92 руб.
Куры потрошеные – 36.52 руб.
Окорочка куриные – 39.04 руб.
Сало – 62.76 руб.
Колбаса вареная – 85.79 руб.
Сосиски – 90.40 руб.
Сардельки – 69.48 руб.
Колбаса полукопченая – 115.62 руб.
Мясокопчености – 133.90 руб.
Колбаса сырокопченая – 221.31 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 47.23 руб.
Карась свежий – 37.00 руб.
Толстолобик свежий – 29.48 руб.
Салака – 23.98 руб.
Хек – 47.25 руб.
Скумбрия – 56.22 руб.
Сельдь замороженная – 34.80 руб.
Сельдь соленая – 39.73 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.73 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.41 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 36.09 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.29 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 8.54 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.83 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.04 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.14 руб.
Сметана, кг – 41.05 руб.
Сметана на рынке, кг – 51.34 руб.
Творог, кг – 52.46 руб.
Творог на рынке, кг – 53.65 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания – 125.20 руб.
Сыр твердый, кг – 130.66 руб.
Брынза на рынке, кг – 79.70 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 10.69 руб.
Рис шлифованный, кг – 18.60 руб.
Крупа манная, кг – 11.58 руб.
Крупа гречневая, кг – 23.63 руб.
Крупа пшеничная, кг – 7.80 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12.36 руб.
Крупа ячневая, кг – 8.77 руб.
Крупа перловая, кг – 9.22 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.20 руб.
Горох, кг – 11.58 руб.
Фасоль, кг – 31.76 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 15.95 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.91 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 5.76 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.44 руб.
Лук репчатый, кг – 6.67 руб.
Свёкла столовая, кг – 6.20 руб.
Морковь, кг – 7.18 руб.
Чеснок, кг – 45.71 руб.
Огурцы свежие, кг – 17.38 руб.
Помидоры свежие, кг – 15.68 руб.
Кабачки, кг – 13.64 руб.
Баклажаны, кг – 8.55 руб.
Перец сладкий, кг – 7.91 руб.
Тыква, кг – 4.62 руб.
Яблоки, кг – 8.35 руб.
Груши, кг – 7.70 руб.
Сливы, кг – 8.08 руб.
Виноград, кг – 19.35 руб.
Апельсины, кг – 28.02 руб.
Лимоны, кг – 29.44 руб.
Бананы, кг – 23.15 руб.
Сливы сушёные, кг – 48.63 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.35 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 39.93 руб.
Сок томатный, л – 17.92 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.09 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.88 руб.
Соки фруктовые, л – 17.39 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 17.98 руб.
Сахар-песок, кг –13.78 руб.
Шоколад, 100 г – 17.22 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 82.32 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.36 руб.
Соль пищевая, кг – 4.64 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 25.07 руб.
Лист лавровый, 100 г – 26.15 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 41.46 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 41.87 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.80 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.62 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в октябре 2021 года подорожали на 2,82% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 8,98%.

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%

Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась на 8,98%
  • Сегодня, 05:28
  • DTV
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