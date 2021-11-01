Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2021 года. Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2021 года в Приднестровье повысилась почти на девять процентов. При этом, в октябре по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали почти на три процента.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 65.53 руб. Говядина бескостная – 87.55 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 89.37 руб. Свинина бескостная – 91.08 руб. Фарш мясной – 59.92 руб. Пельмени – 41.86 руб. Печень говяжья – 89.92 руб. Куры потрошеные – 36.52 руб. Окорочка куриные – 39.04 руб. Сало – 62.76 руб. Колбаса вареная – 85.79 руб. Сосиски – 90.40 руб. Сардельки – 69.48 руб. Колбаса полукопченая – 115.62 руб. Мясокопчености – 133.90 руб. Колбаса сырокопченая – 221.31 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 47.23 руб. Карась свежий – 37.00 руб. Толстолобик свежий – 29.48 руб. Салака – 23.98 руб. Хек – 47.25 руб. Скумбрия – 56.22 руб. Сельдь замороженная – 34.80 руб. Сельдь соленая – 39.73 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.73 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.41 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 36.09 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.29 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 8.54 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.83 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб. Кефир, 0,5 л – 6.04 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.14 руб. Сметана, кг – 41.05 руб. Сметана на рынке, кг – 51.34 руб. Творог, кг – 52.46 руб. Творог на рынке, кг – 53.65 руб. Сухие молочные смеси для детского питания – 125.20 руб. Сыр твердый, кг – 130.66 руб. Брынза на рынке, кг – 79.70 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 10.69 руб. Рис шлифованный, кг – 18.60 руб. Крупа манная, кг – 11.58 руб. Крупа гречневая, кг – 23.63 руб. Крупа пшеничная, кг – 7.80 руб. Крупа кукурузная, кг – 12.36 руб. Крупа ячневая, кг – 8.77 руб. Крупа перловая, кг – 9.22 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.20 руб. Горох, кг – 11.58 руб. Фасоль, кг – 31.76 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 15.95 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.91 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 5.76 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.44 руб. Лук репчатый, кг – 6.67 руб. Свёкла столовая, кг – 6.20 руб. Морковь, кг – 7.18 руб. Чеснок, кг – 45.71 руб. Огурцы свежие, кг – 17.38 руб. Помидоры свежие, кг – 15.68 руб. Кабачки, кг – 13.64 руб. Баклажаны, кг – 8.55 руб. Перец сладкий, кг – 7.91 руб. Тыква, кг – 4.62 руб. Яблоки, кг – 8.35 руб. Груши, кг – 7.70 руб. Сливы, кг – 8.08 руб. Виноград, кг – 19.35 руб. Апельсины, кг – 28.02 руб. Лимоны, кг – 29.44 руб. Бананы, кг – 23.15 руб. Сливы сушёные, кг – 48.63 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.35 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 39.93 руб. Сок томатный, л – 17.92 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.09 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.88 руб. Соки фруктовые, л – 17.39 руб. Яйца куриные, 10 шт – 17.98 руб. Сахар-песок, кг –13.78 руб. Шоколад, 100 г – 17.22 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 82.32 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.36 руб. Соль пищевая, кг – 4.64 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 25.07 руб. Лист лавровый, 100 г – 26.15 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 41.46 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 41.87 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.80 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.62 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в октябре 2021 года подорожали на 2,82% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 8,98%.