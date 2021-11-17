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Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестровского вопроса

Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестровского вопроса

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Молдавии Николаем Попеску заявил, что Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского вопроса, об этом сообщает ria.ru

"Конечно, будет полезно обменяться мнениями по международной повестке дня и ситуации в Европе, ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем, в целом в геополитическом контексте на международной арене. Приднестровское урегулирование, безусловно, тоже должно быть в числе наших приоритетов. Мы заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был окончательно урегулирован в рамках тех принципов, которые были всеми одобрены", - сказал министр в начале переговоров с молдавским коллегой.
В свою очередь, Попеску также отметил, что приднестровское урегулирование будет одной из тем сегодняшних переговоров.

Глава МИДЕИ Нику Попеску отправился 16 ноября с двухдневным визитом в Россию по приглашению Сергея Лаврова. Кроме Лаврова, у Попеску запланированы встречи с Дмитрием Козаком и председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным. Также Попеску как сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству встретится с российским сопредседателем комиссии, министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Что будут обсуждать

По информации МИД РФ, Попеску и Лавров обсудят «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сделав акцент на тематике взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран». Также стороны «обменяются мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес». Кроме того, как отметили в российском МИДе, важной темой встречи станет «текущее состояние и перспективы приднестровского урегулирования», пишет newsmaker.md

Экс—посол Молдовы в Москве Анатол Цэрану считает, что приднестровское урегулирование будет одним из центральных вопросов переговоров Попеску и Лаврова. «Россия является медиатором, посредником и одним из гарантов [в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта]», — напомнил Цэрану.

Он также полагает, что стороны не обойдут вниманием назначение нового посла Молдовы в России. «Возможно, будут обсуждать предлагаемые кандидатуры», — не исключает эксперт.

  • Сегодня, 11:02
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