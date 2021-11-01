В Приднестровье больше не будут требовать предъявления доверенности от водителей, управляющих чужим автомобилем. Соответствующий законопроект Президент ПМР Вадим Красносельский внес в Верховный Совет.
Как отметили разработчики законопроекта, в предъявлении доверенности попросту нет смысла, поскольку проверить ее подлинность сотрудники милиции не могут. При этом водитель должен предъявить документы на автомобиль – технический паспорт и страховой полис. С помощью сведений в этих документах милиционеры в состоянии уточнить, находится ли машина в розыске или нет.
Вместе с тем право владельцев автомобилей выдавать доверенности на совершение различных действий с машинами сохраняется. novostipmr.com