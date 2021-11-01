Правительство Молдовы дало положительное заключение к проекту Закона о бюджете на следующий год. Согласно документу, в 2022-м доходы превысят 50 миллиардов леев, а расходы - 65. Кабмин утвердил также бюджет фондов обязательного медицинского и социального страхования, сообщает publika.md
Стоимость полиса останется прежней - 4056 леев, а размер некоторых соцпособий увеличится.
В сравнении с прошлым годом, доходы в бюджет выросли на 9,2 процента, расходы же увеличились на 13,2%. Дефицит составит 15 миллиардов 100 миллионов леев. Его покроет финансовая помощь внешних партнеров, а также подготовленное к приватизации госимущество.
Затраты на реализацию проектов, финансируемых из внешних источников, в следующем году достигнут почти 5,5 миллиарда леев. Остаток госдолга на 31 декабря 2022 года превышает 103 миллиарда.
Между тем поступления в Фонд медстрахования РМ превысят 12 миллиардов, столько же составляет и его расходная часть. В сравнении с прошлым годом доходная часть увеличилась на 10,3%, расходная - на 8,3%. Здесь предусмотрена и сумма на повышение зарплат персонала в государственных медучреждениях, а также для обеспечения компенсаций некоторых видов медоборудования, услуг по уходу на дому и паллиативной помощи. На эти цели выделят почти 950 миллионов леев. Часть денег пойдет на покрытие расходов на больничные услуги, предоставляемые пациентам с COVID-19.
Бюджет соцстрахования составляет 31 миллиард 200 миллионов леев. Это на почти на четыре миллиарда больше, чем годом ранее. В документе предусмотрена и поправка об увеличении размера помощи в холодный период с 500 до 700 леев.
Теперь Закон о бюджете должен утвердить парламент.