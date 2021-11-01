Dnestr.TV

 
0

Какие изменения будут в Бендерах. Состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов

Какие изменения будут в Бендерах. Состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов

Перераспределение средств бюджета города на 2021 год, внесение изменений в городские программы. До заседания эти и другие вопросы проработаны на профильных комиссиях городского Совета. Оперативно внеочередное заседание провела постоянная депутатская комиссия по экономическому развитию и бюджету. Все необходимые вопросы для города отработаны. Сессия предложения профильной комиссии и госадминистрации поддержала. Задача – рационально распределить сверхдоходы, перераспределить сэкономленные бюджетные средства. В том числе те, что не были использованы в прошлом году – по Фондам экономического и социального развития, сообщается на сайте народных избранников.

«Внеплановая сессия горсовета сегодня проведена для того, чтобы внести изменения в бюджетные документы города на текущий год. В связи с увеличением доходной части к распределению город получил дополнительно 8 миллионов 300 тысяч рублей. Данные средства помогут решить многие задачи, стоящие перед городом.

Было выделено полтора миллиона рублей на замену окон в наших многоквартирных домах, выделены дополнительные денежные средства на обустройство кладбища «Борисовское-2», - прокомментировал решения народных избранников Председатель городского Совета народных депутатов города Бендеры Юрий Кара.

Порядка 700 тысяч рублей направят на обустройство выделенного земельного участка под кладбище «Борисовское-2». Около двух миллионов рублей направят на модернизацию оборудования асфальто-бетонного завода. Качество городских дорог - по-прежнему в приоритете.

«Дополнительно денежные средства выделены на капитальный ремонт нашего асфальто-бетонного завода. Необходимо это для того, чтобы качество асфальтобетона, который идет на ремонт наших дорог, соответствовал необходимым стандартам. Были приняты и другие решения, в том числе выделены средства на ремонт квартир для детей-сирот», - отметил Председатель горсовета.

Пополнится и троллейбусный парк. Впервые в городе появится троллейбус с автономным ходом. Он обойдется в 1 миллион 600 тысяч рублей. Свой транспорт появится и у хозгруппы спортивного центра. Еще 300 тысяч рублей направят на благоустройство Бендер, приобретут запчасти и ГСМ для коммунального транспорта. Закроют расходы по доставке и продуктов питания в учреждениях УНО. Оборудуют систему пожарной сигнализации в городском бассейне. Часть средств пойдет на ремонт опорных пунктов милиции. Покроют и другие первоочередные расходы.
bendery.org
  • Сегодня, 19:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна