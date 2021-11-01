Перераспределение средств бюджета города на 2021 год, внесение изменений в городские программы. До заседания эти и другие вопросы проработаны на профильных комиссиях городского Совета. Оперативно внеочередное заседание провела постоянная депутатская комиссия по экономическому развитию и бюджету. Все необходимые вопросы для города отработаны. Сессия предложения профильной комиссии и госадминистрации поддержала. Задача – рационально распределить сверхдоходы, перераспределить сэкономленные бюджетные средства. В том числе те, что не были использованы в прошлом году – по Фондам экономического и социального развития, сообщается на сайте народных избранников.
«Внеплановая сессия горсовета сегодня проведена для того, чтобы внести изменения в бюджетные документы города на текущий год. В связи с увеличением доходной части к распределению город получил дополнительно 8 миллионов 300 тысяч рублей. Данные средства помогут решить многие задачи, стоящие перед городом.
Было выделено полтора миллиона рублей на замену окон в наших многоквартирных домах, выделены дополнительные денежные средства на обустройство кладбища «Борисовское-2», - прокомментировал решения народных избранников Председатель городского Совета народных депутатов города Бендеры Юрий Кара.
Порядка 700 тысяч рублей направят на обустройство выделенного земельного участка под кладбище «Борисовское-2». Около двух миллионов рублей направят на модернизацию оборудования асфальто-бетонного завода. Качество городских дорог - по-прежнему в приоритете.
«Дополнительно денежные средства выделены на капитальный ремонт нашего асфальто-бетонного завода. Необходимо это для того, чтобы качество асфальтобетона, который идет на ремонт наших дорог, соответствовал необходимым стандартам. Были приняты и другие решения, в том числе выделены средства на ремонт квартир для детей-сирот», - отметил Председатель горсовета.
Пополнится и троллейбусный парк. Впервые в городе появится троллейбус с автономным ходом. Он обойдется в 1 миллион 600 тысяч рублей. Свой транспорт появится и у хозгруппы спортивного центра. Еще 300 тысяч рублей направят на благоустройство Бендер, приобретут запчасти и ГСМ для коммунального транспорта. Закроют расходы по доставке и продуктов питания в учреждениях УНО. Оборудуют систему пожарной сигнализации в городском бассейне. Часть средств пойдет на ремонт опорных пунктов милиции. Покроют и другие первоочередные расходы. bendery.org