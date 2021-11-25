В ходе рассмотрения иска Виктора Януковича против властей Украины, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) скорее всего отменит некоторые решения украинских судов.
Такой прогноз сделал экс-заместитель Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Михаил Чаплыга в эфире телеканала UkrLive. В частности, будет отменен вердикт, согласно которому четвертый президент признан единственным виновником «утраты Крыма», передает eadaily.com.
«Каждый гражданин нашей страны — и те, кто были на Майдане, те кто не были, — хотят знать правду. Мы не можем идти в будущее не зная правды и про одних, и про вторых, и про третьих, а может и про четвертых. Эту правду мог раскрыть украинский суд, но он этого не сделал», — прокомментировал Чаплыга итог рассмотрения дел Януковича в украинских судах.
И тут же в качестве «хорошей новости» поведал, что правду узнать все же доведется. К позору для Украины ее расскажет ЕСПЧ.
«И как это не парадоксально, мы ее услышим из-за иска Януковича в ЕСПЧ. Только по 10% дел, которые попадают в этот суд, начинается коммуникация суда с правительством. И уже ЕСПЧ запросил позицию нашего Минюста и правительства Украины по поводу того, как проходил этот процесс», — сказал политик.
Он убежден в том, что ЕСПЧ признает однозначно позицию по Януковичу не в пользу украинского государства. Потому что на самой Украине было грубо попрано право на справедливый суд и право на защиту.
При этом экс-заместитель омбудсмена приводит аргументы полной невиновности Януковича в утрате Крыма, поскольку когда он там находился в последний раз в 2014 году, он был президентом Украины, который находится на территории своей страны.
Исходя из этого Чаплыга делает вывод, что незаконными были действия СБУ, которое пыталось вылететь в Крым для задержания Януковича, а также Александра Турчинова, который после переворота объявил себя «и.о. президента».
«Это подорвет основы всего, что было создано с 2014 года и это будет на основе решения ЕСПЧ по обращению Януковича. Он по двум статьям точно выиграет, а по остальным — мы узнаем правду из коммуникации с нашим министерством, а потом еще и при рассмотрении всего этого прямо в суде», — подвел итог Михаил Чаплыга.
В настоящее время ЕСПЧ наконец начал процедуру рассмотрения жалобы Януковича, которую тот подал 6 лет назад. Защитником прав бывшего президента Украины является известный британский адвокат Том Бизли.
Со своей стороны ЕСПЧ отправил ряд вопросов украинскому правительству. В частности, просьбу проинформировать о том, как сейчас проходит расследование против Януковича, и были ли нарушены его права.
Во вторник, 23 ноября, состоялась пресс-конференция адвокатов Виктора Януковича, в ходе которой сторона защиты обвинила экс-президента Петра Порошенко и действующую власть в лице Владимира Зеленского в давлении на судебные органы.
Ранее EADaily сообщало, что экс-президент Украины Виктор Янукович написал статью к 8-й годовщине начала «революции достоинства» на Майдане, которая отмечалась 21 ноября. В ней он предупредил украинцев о том, что расчет исключительно на поддержку извне является ошибкой.