Авторитетный портал Whoscored.com выставил свои оценки игрокам матча "Шериф" - "Реал Мадрид" (0:3) на основе эффективности их действий на поле.
Лучшим среди подопечных Юрия Вернидуба был признан Себастьен Тилль, получивший оценку 6,9. За ним расположился Эдмунд Аддо, у которого 6,8 балла, а также Фернандо Костанца, набравший 6,4 пункта, сообщает moldfootball.com
Как ни странно, наименьший балл набрал бразилец Кристиано, до сих пор бывший образцом эффективности в "Шерифе" - он уступил даже тем, кто вышел на замену вчера, и набрал лишь 5,6 балла.
В составе "Реала" самым эффективным был признан Родриго, набравший 8,5 пункта.