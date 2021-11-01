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Тилль - лучший игрок "Шерифа" в матче с "Реалом", Кристиано получил наименьший балл

Тилль - лучший игрок "Шерифа" в матче с "Реалом", Кристиано получил наименьший балл

Авторитетный портал Whoscored.com выставил свои оценки игрокам матча "Шериф" - "Реал Мадрид" (0:3) на основе эффективности их действий на поле.

Лучшим среди подопечных Юрия Вернидуба был признан Себастьен Тилль, получивший оценку 6,9. За ним расположился Эдмунд Аддо, у которого 6,8 балла, а также Фернандо Костанца, набравший 6,4 пункта, сообщает moldfootball.com

Как ни странно, наименьший балл набрал бразилец Кристиано, до сих пор бывший образцом эффективности в "Шерифе" - он уступил даже тем, кто вышел на замену вчера, и набрал лишь 5,6 балла.

В составе "Реала" самым эффективным был признан Родриго, набравший 8,5 пункта.

Тилль - лучший игрок "Шерифа" в матче с "Реалом", Кристиано получил наименьший балл
moldfootball.com
  • Сегодня, 19:42
  • DTV
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