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Под Одессой военные сбили беспилотник полиции

Под Одессой военные сбили беспилотник полиции

Одесские полицейские лишились новенького мультикоптера DJI Matrice 300 RTK, который приобрели совсем недавно, в конце октября, почти за 1,5 млн грн.

Инцидент произошел вчера, во время антитеррористических учений, на окраине города, рассказали «Думской» источники в правоохранительных органах.

Полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали явно неудачно, возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после пуска аппарат вдруг перестал выходить на связь, передает dumskaya.net.

Пока незадачливые «авиаторы» искали коптер, от военных в ГУНП поступил сигнал о неопознанном летательном объекте, реющем над складами.

Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за вероятным воздушным шпионом. И даже объявили премию в две тысячи гривен за приземленный аппарат.

Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно. Ситуация, знаете ли, напряженная, шпион — не шпион… Сказано – сделано, прибор был просто прострелен меткой очередью из автомата Калашникова.

Вскоре нашлись и дроноводы – военные выдали им останки устройства.

К слову, по странному стечению обстоятельств глава ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин со вчерашнего дня ушел в очередной отпуск.

Размер убиенного дрона по диагонали — почти 90 см, максимальная взлетная масса — 9 кг, максимальная скорость — 23 м/с, максимальная высота полета — 5 км над уровнем моря, максимальное время полета — 55 минут.

Устройство было оснащено спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

В магазинах такие устройства стоят от 600 до 900 тысяч гривен в зависимости от комплектации. Полицейские потратили на него 1 млн 454 тыс. грн.
dumskaya.net
  • Сегодня, 05:38
  • DTV
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