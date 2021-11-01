Еврокомиссия рекомендует с 1 марта 2022 года впускать всех вакцинированных туристов из третьих стран в Европейский Союз. Об этом комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на пресс-конференции в Брюсселе, передает unian.net
В частности, она рассказала о принятых сегодня Еврокомиссией решениях.
"У нас будут новые правила для въезда и путешествий в Европейский Союз из третьих стран с 1 марта", - заявила Йоханссон.
По ее словам, люди, которые посещают Евроосюз с целью срочных обязательных поездок, всегда смогут путешествовать в ЕС.
"Сегодня у нас есть список стран, из которых возможны несущественные поездки. В этот список на сегодня внесено около 20 стран. Теперь мы отходим от этого подхода, опирающегося на список стран, переходим к индивидуальному подходу. Это означает, что мы предоставим разрешение вакцинированным людям. Все вакцинированы смогут приезжать в ЕС", - сказала Йоханссон.
Она разъяснила, что значит быть вакцинированным. Вакцинированные граждане не смогут посещать ЕС с 1 марта.
"Если вы привиты вакциной, которая была разрешена и признана Европейской комиссией, вы всегда сможете путешествовать в Европейский Союз. Если вы привиты вакциной, которая была одобрена Всемирной организацией здравоохранения... страны-члены должны впустить вас, но должны иметь дополнительный ПЦР-тест", - отметила Йоханссон.
Кроме того, она сказала, что лица с сертификатом, который подтверждает, что они выздоровели от коронавируса, также могут въехать, если будут иметь дополнительный ПЦР-тест. Также дети до 18 лет смогут всегда приезжать с ПЦР-тестом.
Еврокомиссар добавила, что с 10 января лица с COVID-сертификатами смогут въезжать в том случае, если документ будет удостоверять, что со времени полной вакцинации двумя дозами не прошло еще 9 месяцев, потому что в противном случае вакцинация не будет признаваться действительной.