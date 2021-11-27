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На фоне новостей о штамме «омикрон» обвалились цены фьючерсов на нефть

На фоне новостей о штамме «омикрон» обвалились цены фьючерсов на нефть

Цена фьючерсов на нефть 26 ноября снизилась более чем на 10%. Это пятничное падение стало крупнейшим с апреля 2020 года.

Как пишет сайт S&P Global, эксперты связывают столь резкое падение с опасениями, что новый штамм коронавируса «омикрон» приведет к уменьшению поездок и спроса на топливо во всем мире, передает eadaily.com.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала на 11% - до 73,52 доллара за баррель. На Нью-Йоркской же товарной бирже (NYMEX) цена на марку нефти WTI обвалилась на 12% - до 68,8 долларов за баррель.

Новость о новом штамме коронавируса ударила не только по нефтяным фьючерсам, но и вызвала обвал промышленного индекса Dow Jones — он потерял более 1 000 пунктов.

По мнению экспертов, штамм B.1.1.529 встревожил инвесторов весьма серьезно. По словам старшего рыночного аналитика компании OANDA Эдварда Мойя, это может привести к дальнейшему долговременному снижению биржевых котировок.

«Он действительно вызывает беспокойство, потому что может сорвать открытие рынка и вызвать панические продажи. Цены могут упасть намного больше», — сказал эксперт.

eadaily.com
  • Сегодня, 08:20
  • DTV
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