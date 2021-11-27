Цена фьючерсов на нефть 26 ноября снизилась более чем на 10%. Это пятничное падение стало крупнейшим с апреля 2020 года.
Как пишет сайт S&P Global, эксперты связывают столь резкое падение с опасениями, что новый штамм коронавируса «омикрон» приведет к уменьшению поездок и спроса на топливо во всем мире, передает eadaily.com.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала на 11% - до 73,52 доллара за баррель. На Нью-Йоркской же товарной бирже (NYMEX) цена на марку нефти WTI обвалилась на 12% - до 68,8 долларов за баррель.
Новость о новом штамме коронавируса ударила не только по нефтяным фьючерсам, но и вызвала обвал промышленного индекса Dow Jones — он потерял более 1 000 пунктов.
По мнению экспертов, штамм B.1.1.529 встревожил инвесторов весьма серьезно. По словам старшего рыночного аналитика компании OANDA Эдварда Мойя, это может привести к дальнейшему долговременному снижению биржевых котировок.
«Он действительно вызывает беспокойство, потому что может сорвать открытие рынка и вызвать панические продажи. Цены могут упасть намного больше», — сказал эксперт.