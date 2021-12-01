Вступление Украины и Грузии в НАТО подрывает безопасность Европейского Союза, убежден российский глава МИД. Обещание НАТО о вступлении в Альянс Украины и Грузии является миной в основание конструкции европейской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Решение бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что "Грузия и Украина станут членами НАТО", – мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже "рвануло", когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте", - сказал глава российского МИД на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Он отметил, что тезисы об отсутствии права у России высказывать другим странам позицию о недопустимости расширения НАТО, являются "игрой с огнем".
"Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", - заявил Лавров.