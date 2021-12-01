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ABBA выпустила рождественский клип на новую песню Little Things

ABBA выпустила рождественский клип на новую песню Little Things

Группа ABBA 3 декабря представила клип на рождественскую песню Little Things. За несколько часов видео набрало на Youtube более 240 тыс. просмотров. Все доходы от продажи сингла перечислят в детский фонд ЮНИСЕФ.

Песня Little Things вошла в новый альбом под названием Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы. В видеоклипе сами участники группы ABBA появляются только в оцифрованных образах. Главные герои клипа — дети. Их персонажи решили организовать концерт, на котором исполнят песни группы ABBA.

Ролик появился на официальном YouTube-канале АВВА.



ABBA приобрела всемирную известность после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году с песней Waterloo. Коллектив состоял из двух супружеских пар — Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.

Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включавшая две новые песни. В 1993 и 1994 годах группа выпустила сборники, в которых были еще три ранее неизданные песни.

Группа прекратила свою деятельность в 1982 году. И лишь в 2018 году воссоединилась для записи новых альбомов.
  • Сегодня, 13:39
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