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Черная редька – чудесное лекарство в зимнее время

Черная редька – чудесное лекарство в зимнее время

Черная или зимняя редька, хотя и менее потребляемая нами, рекомендована в фитотерапии при некоторых проблемах со здоровьем, особенно при сухом кашле.

Специалисты в области питания рекомендуют употреблять редьку в зимний период, так как она содержит эффективные антиоксиданты против простуды и гриппа, но ее польза не только в этом. Черная редька имеет следующие целебные свойства: помогает опорожнению желчного пузыря, является противоцинготным средством (очень сильным), тонизирует дыхание, оказывает седативное, противоаллергическое, мочегонное действие, полезна для пищеварения, стимулирует клетки печени.

Этот овощ содержит: рафанол, синальбин, лизоцим, витамины В и С, токоферол, клетчатку, минералы (калий, натрий, железо, йод, магний). Это превращает редьку в эликсир с многочисленными преимуществами и терапевтическими качествами для здоровья.

Черную редьку можно успешно использовать при следующих расстройствах:

1. Дыхательные расстройства

Черная редька особенно полезна при гриппе и простудных заболеваниях, поскольку защищает респираторные пути от инфекции. Ее можно с успехом использовать при кашле, насморке, боли в горле. Редька помогает удалять вредные вещества из бронхов и легких.

При кашле нужно взять редьку среднего размера, выскоблить середину и заполнить ее медом. Оставьте в теплом месте в течение нескольких часов, а затем выпейте получившийся сок и съешьте редис.

2. Расстройства печени

Редька обладает очищающими и активизирующими свойствами, помогая выведению токсинов из печени. Очищает печень, способствуя регенерации клеток печени. Она также регулирует производство и поток желчи, удаляя избыток билирубина из крови. Благотворное воздействие ощущается в случаях желтухи, камней в желчном пузыре, печеночной недостаточности, холецистита, редька защищает печень и желчный пузырь от инфекций.

3. Отсутствие аппетита

Черная редька рекомендуется детям для борьбы с усталостью и анемией. Этот овощ может быть использован как средство против рахита у детей, поскольку он способствует усвоению кальция и оказывает общеукрепляющее действие на организм.

4. Почечные расстройства

Потребление редьки помогает устранить токсины, накопившиеся в почках, уменьшая возможность формирования камней в почках и ингибируя инфекции мочевыводящих путей. Редька также уменьшает жжение во время мочеиспускания из-за ее противовоспалительных свойств. Регулярное потребление черной редьки приводит к измельчению камней в почках и облегчает их выделение. Лечение соком или сиропом из меда и редьки должно продолжаться в течение 6 недель. Можно выбрать комбинацию соков, составленную из сока черной редьки, сока красной редьки, огуречного сока и сока капусты. Энергетический тонизирующий эффект дополнит очищающее действие.

5. Запор, диарея, вздутие живота, боли в животе

Благодаря богатому содержанию клетчатки и воды и антибактериальным свойствам черная редька способствуют регулярным испражнениям, помогает поддерживать баланс кишечной флоры, удаляет токсины из кишечника.

6. Экзема

Редька рекомендована и при кожных проблемах, таких как сыпь, сухая кожа, из-за ее дезинфицирующих свойств. Маска из черной редьки прекрасно очищает кожу. Лицо нужно промачивать ватным тампоном, смоченным свежим соком черной редьки, оставить действовать, потом ополоснуть лицо деацидофицированной минеральной водой.
moldovenii.md
  • Сегодня, 13:59
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