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В Приднестровье дешевеет топливо

В Приднестровье дешевеет топливо

Меньше чем за неделю цена на топливо падает уже второй раз. Первое понижение произошло 1 декабря, тогда бензин подешевел на 20 коп., а дизтопливо на 50 коп..

Сегодня после обеда автолюбителей снова обрадовали. Так, дизельное топливо подешевело на 1 рубль, а бензин на 40 коп.. Новые цены были опубликованы сегодня на официальной странице фирмы "Шериф".

На сегодняшний день цены на топливо, традиционно, остаются ниже чем в соседней Молдове. Например, 95-й бензин, в переводе на приднестровский рубль, в Молдове стоит 18 руб. 85 коп., а обычный дизель 16 руб. 15 коп..
  • Вчера, 16:27
  • DTV
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