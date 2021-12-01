Меньше чем за неделю цена на топливо падает уже второй раз. Первое понижение произошло 1 декабря, тогда бензин подешевел на 20 коп., а дизтопливо на 50 коп..
Сегодня после обеда автолюбителей снова обрадовали. Так, дизельное топливо подешевело на 1 рубль, а бензин на 40 коп.. Новые цены были опубликованы сегодня на официальной странице фирмы "Шериф".
На сегодняшний день цены на топливо, традиционно, остаются ниже чем в соседней Молдове. Например, 95-й бензин, в переводе на приднестровский рубль, в Молдове стоит 18 руб. 85 коп., а обычный дизель 16 руб. 15 коп..