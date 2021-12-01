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Литва готова платить 1 тыс евро нелегальным мигрантам за возвращение на родину

Литва готова платить 1 тыс евро нелегальным мигрантам за возвращение на родину


Литва в три раза увеличила выплату нелегальным мигрантам, которые добровольно решают вернуться на родину - теперь она составит 1000 евро.Об этом сообщило Министерство внутренних дел , пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.


"Возвращение мигрантов в страны происхождения - сложный и длительный процесс. Содержание одного мигранта обходится Литве в год в 11 тысяч евро – это действительно большое бремя для государства. Мы ищем способы, как поощрить добровольное возвращение, и надеемся, что повышение выплаты повысит число тех, кто выберет возвращение", - заявила глава МВД Агне Билотайте.

Министерство отмечает, что основная часть этих выплат будет финансироваться за счет средств, предоставленных Литве Еврокомиссией на борьбу с миграционным кризисом.

Решение о выплате в 1000 евро будет действовать до 20 января следующего года и будет применяться только в отношении мигрантов, находящихся сейчас в Литве.

Служба охраны госграницы Литвы до сих пор выделяла мигрантам, которые решили добровольно вернуться на родину, финансовую помощь в размере 300 евро и снабжала билетами.

В этом году через границу с Беларусью в Литву попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

7 декабря Сейм Литвы поддержал правительственное предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный из-за угрозы массового нелегального пересечения границы
  • Сегодня, 08:55
  • DTV
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