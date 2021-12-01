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Путин: участие Молдавии в работе ЕАЭС помогло бы ей легче решать насущные вопросы

Путин: участие Молдавии в работе ЕАЭС помогло бы ей легче решать насущные вопросы

Президент России также отметил, что "к деятельности Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели", и поприветствовал Кубу и Узбекистан

Активное участие Молдавии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогло бы республике решать некоторые проблемы, в том числе в сфере энергетики, считает президент РФ Владимир Путин.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу глава российского государства отметил, что "к деятельности Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели", и поприветствовал Кубу и Узбекистан. По словам Путина, "эти государства имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений", передает ТАСС.

"Кстати говоря, и Молдавия тоже проявляла к этому [партнерству с ЕАЭС] в свое время интерес", - заметил российский лидер. "Мы знаем сейчас, как складывается энергетическая ситуация в Европе. Ну, Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают, просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений", - полагает Путин.

"Мы договорились, исходя из общих интересов, решили эти вопросы", - сказал президент РФ про российско-молдавские договоренности по поставкам газа. "Но в целом - это совершенно очевидный факт - были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим", - уверен Путин.
tass.ru
  • Сегодня, 20:42
  • DTV
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