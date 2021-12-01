Радио Интер FM проводит розыгрыш билетов на экскурсию в «элитную» новостройку в центре Тирасполя. Победители смогут увидеть самую большую квартиру в Приднестровье площадью 450 квадратных метров, сообщает 22 декабря ТСВ Приднестровье.
«Отличный шанс для тех, кто давно хотел заглянуть внутрь нового дома. Увидеть самый роскошный вид на площадь и самую большую квартиру Тирасполя на 450 квадратных метров. […] У всех приднестровских блогеров уже есть фотография возле нового дома», — говорится в репортаже ТСВ.