Как пишут в телеграм-канале "Приднестровец", на электронную почту учебного заведения пришло письмо с сообщением о бомбе. Детей экстренно эвакуировали. На месте работают спецслужбы. Гимназия оцеплена силовиками. Саперы ищут бомбу.
В Тирасполе в здании госадминистрации на месте работают все экстренные спецслужбы. Здание оцеплено спецназом. Саперы со служебными собаками ищут бомбу.
За эту неделю это уже 5-е сообщение о минировании зданий. Напомним, в понедельник, 20 декабря, на почту Промышленно-строительного техникума пришло письмо о закладке взрывчатых устройств и требовании перевести 5 тысяч рублей.
В среду, 22 декабря, похожее письмо пришло на электронную почту Тираспольского Суворовского военного училища. Автор требовал уже 50 тысяч рублей. В этот же день, на электронную почту Аграрно-экономического колледжа Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко в селе Гиска пришло письмо, отправитель которого сообщал об угрозе радиоактивного заражения всего учебного заведения.
В всех случаях учащихся и работников учебных заведений эвакуировали. Здания обследовали специалисты-взрывотехники со служебными собаками. Были задействованы все экстренные службы. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась.