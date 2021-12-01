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Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бендерах и здания госадминистрации в Тирасполе

Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бендерах и здания госадминистрации в Тирасполе

Сегодня в 9:52 появилось сообщение в телеграм-канале "Приднестровец" о «Заминировании» здания госадминистрации в Тирасполе, а в 10:01 еще одно сообщение о "заминировании" гимназии №1 в Бендерах.

Как пишут в телеграм-канале "Приднестровец", на электронную почту учебного заведения пришло письмо с сообщением о бомбе. Детей экстренно эвакуировали. На месте работают спецслужбы. Гимназия оцеплена силовиками. Саперы ищут бомбу.

В Тирасполе в здании госадминистрации на месте работают все экстренные спецслужбы. Здание оцеплено спецназом. Саперы со служебными собаками ищут бомбу.

За эту неделю это уже 5-е сообщение о минировании зданий. Напомним, в понедельник, 20 декабря, на почту Промышленно-строительного техникума пришло письмо о закладке взрывчатых устройств и требовании перевести 5 тысяч рублей.

В среду, 22 декабря, похожее письмо пришло на электронную почту Тираспольского Суворовского военного училища. Автор требовал уже 50 тысяч рублей.
В этот же день, на электронную почту Аграрно-экономического колледжа Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко в селе Гиска пришло письмо, отправитель которого сообщал об угрозе радиоактивного заражения всего учебного заведения.

В всех случаях учащихся и работников учебных заведений эвакуировали. Здания обследовали специалисты-взрывотехники со служебными собаками. Были задействованы все экстренные службы. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась.
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
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