Вступили в силу изменения, внесенные в Закон «О предоставлении финансовой, налоговой и статистической отчетности в электронном виде». Как сообщила пресс-служба Министерства финансов ПМР, юридические лица смогут представить в бумажном виде отчетность за 2021 год в целом и за декабрь месяц в частности. Для некоммерческих и ряда других организаций, являющихся плательщиками налогов в бюджет, обязанность предоставлять такую отчетность возникнет начиная с января 2023 года.
На организации, которые не являются плательщиками налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязанность предоставлять отчетность в электронном виде не распространяется.
Подробная информация о порядке работы в государственной информационной системе «Электронная отчетность» содержится на ее официальном сайте.
Кроме того, консультации и ответы на возникающие вопросы по порядку предоставления отчетности в электронном виде экономические агенты также могут получить у сотрудников территориальных налоговых инспекций.