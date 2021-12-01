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Финансовую отчетность за 2021 год можно представить как в бумажном, так и в электронном виде

Финансовую отчетность за 2021 год можно представить как в бумажном, так и в электронном виде

Вступили в силу изменения, внесенные в Закон «О предоставлении финансовой, налоговой и статистической отчетности в электронном виде». Как сообщила пресс-служба Министерства финансов ПМР, юридические лица смогут представить в бумажном виде отчетность за 2021 год в целом и за декабрь месяц в частности. Для некоммерческих и ряда других организаций, являющихся плательщиками налогов в бюджет, обязанность предоставлять такую отчетность возникнет начиная с января 2023 года.

На организации, которые не являются плательщиками налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязанность предоставлять отчетность в электронном виде не распространяется.

Подробная информация о порядке работы в государственной информационной системе «Электронная отчетность» содержится на ее официальном сайте.

Кроме того, консультации и ответы на возникающие вопросы по порядку предоставления отчетности в электронном виде экономические агенты также могут получить у сотрудников территориальных налоговых инспекций.

Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства финансов ПМР.
  • Сегодня, 20:48
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